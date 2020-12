Alex Reyes, el 'ADN extremeño' que crece en la élite

El único baloncestista extremeño de la Liga Endesa firmó el domingo su mejor partido en la competición. Es Alex Reyes (Cáceres, 17-12-1993), que con el Retabet Bilbao Basket le hizo 21 puntos en 22 minutos al Movistar Estudiantes.

Su extremeñidad es más de nacimiento y ADN que de formación. Vino al mundo cuando su padre, el cacereño Miguel Ángel Reyes, militaba en el extinto Cáceres CB en su segunda temporada en la élite. En los últimos años la familia vive en Palencia, de donde es la madre, Cuca Abad, aunque de vez en cuando visitan a los abuelos paternos, Vicente y Antonia. «Son ya mayores y están en residencias. Se ha complicado ir a verlos todos juntos con esto del virus», lamenta.

Él ha acudido al Multiusos con varios clubs de LEB en los que ha ido creciendo (Clavijo, Valladolid y últimamente Oviedo). Es el mayor de una saga en la que están Álvaro (Cantbasket de Santander, Liga EBA, 23 años) y Alonso, un chico de 16 que «es el que más clase tiene de los tres», sostiene Alex.

Aunque hace diez años debutó fugazmente en Valladolid en la máxima categoría, esta está siendo su primera experiencia ‘con fuego real’ en lo que es casi un florecimiento tardío. Y está cumpliendo con creces jugando casi 16 minutos por partido. «Todo es fruto del trabajo. Ante el Estudiantes tuve además acierto --5 de 6 en triples-- y es algo que puedes tener o no, pero con lo que me quedo es con poder aportar lo que me pide el equipo y haberme adaptado bien. Lo que debes tener siempre son las ganas de ayudar y de jugar duro», señala.

Sí está notando el cambio de categoría («el ritmo de juego es más elevado y los físicos son más grandes, más rápidos. En la pista todo el mundo está en la posición en la que le corresponde. Por algo es la mejor liga de Europa»).

¿Y qué le dice su padre? «Es la voz de la experiencia. Vamos hablando e intenta aportar su granito de arena a ver en qué podemos mejorar con algún detalle, pero tampoco somete demasiado en el día a día», responde el alero, que confiesa que recuerda muy vagamente algún partido de Miguel Ángel en activo, en una de sus últimas temporadas en León. «Sí que le he visto en vídeo algunas veces, sobre todo aquella final de la Recopa con el Baskonia en 1996», comenta. Reyes hijo, de 2,02, no vive en la ambigüedad de su progenitor, que siempre estuvo a medio camino entre actuar como ‘3’ y como ‘4’. «Yo siempre he tenido claro que era un alero alto. Tampoco mis características físicas me permiten otra cosa, aunque alguna vez he podido jugar como ‘4’ abierto», afirma. Lo hace muy agradecido a su entrenador, Alex Mumbrú. «Ha sido jugador hasta hace poco y ha vivido momentos de todo tipo. Sabe cómo hay que actuar en cada situación», apostilla.