Alex Song: "En el Barça no iba a jugar mucho, pero sabía que sería millonario"

El camerunés Alex Song, que fichó por el Barcelona en agosto de 2012, fue unos de esos centrocampistas de mejor físico que técnica, que llegó para cubrir el hueco de Keita y Touré, pero que salió sin haber tenido demasiada trascendencia en el equipo, aunque le pareció más importante el dinero.

Según ha explicado en una emisión en directo en redes sociales junto al jugador de los Toronto Raptors Pascal Siakam, Song recibió información por parte de su nuevo club de que no sería un jugador importante en los planes del entrenador, pero firmó un contrato de cinco años con el Barça y el sueldo, según ha revelado, valía la pena: "No lo dudé cuando vi la cantidad que iba a cobrar, pensé en mi esposa y mis hijos y que era necesario que después del fútbol tuviéramos una vida cómoda. Cuando hablé con el director deportivo del Barça me dijo que no iba a jugar mucho, pero no me importó porque sabía que sería millonario", ha comentado.

El coche de Henry

En su charla con la estrella camerunesa de la NBA, Song repasó los excesos en los inicios de su carrera: Cuando llegué al Arsenal, firmé mi primer contrato profesional y estaba eufórico. Llegué al entrenamiento y vi al rey (Thierry Henry) llegar con un coche que era una joya y me dije a mí mismo que necesitaba el mismo coche a cualquier precio. Juro que después de dos meses tuve que devolverlo, todo mi dinero iba para combustible y les dije que me dieran un Toyota, explicó en una ilustrativa anécdota.

Fue durante los últimos cuatro años cuando comencé a ganarme la vida, porque el salario había aumentado considerablemente y entendí que había sido una persona derrochadora. La gente pensaba que era millonario, pero no era así", concluyó.