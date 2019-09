La alianza serbio-holandesa

Fue un acto un poco atropellado entre que las sillas y mesas se colocaron a ultimísima hora, sonó algún inoportuno móvil y siempre se hacen pesadas las traducciones, pero también tuvo algo de festivo la presentación de tres jugadores del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Jordy Kuiper, Kosta Jankovic y Milan Nikolic se mostraron entusiasmados en su nuevo club de cara al inminente inicio de la LEB Oro 2019-20, mañana ante el Levitec Huesca. Cierto es que Nikolic estuvo más parco en palabras, pero los tres coincidieron en una declaración: son gente «no egoísta» que «trabaja por el bien del equipo, a lo que pida el entrenador».

Kuiper quizás fue el más entusiasta de los tres con su sonrisa constante que ya se ha hecho contagiosa en el vestuario. «Cuando me hablaron del tipo de equipo que se quería hacer, me gustó. Yo vengo aquí a trabajar duro y para los demás», contó el holandés, que puede alternar las posiciones de ‘4’ y de ‘5’, una polivalencia de la que espera sacar partido. La temporada pasada jugó en Islandia y el cambio cultural y de paisaje le ha impactado. «Aquí me encuentro muy a gusto. Es una sensación distinta a la que tenía allí. La gente me para por la calle y me muestra cómo desea que lo hagamos bien», añadió.

También Jankovic dijo pensar más en el colectivo que en lo individual. Está en pleno «proceso de adaptación», dijo varias veces, a jugar como ‘4’ abierto, para lo que tomó de modelo al director deportivo del club, Sergio Pérez, cuya parte final de su carrera se desarrolló en ese puesto. «Es algo que puedo hacer, aunque tengo que mejorar en algunas cosas», contó, definiéndose a sí mismo como un ‘glue guy’, expresión norteamericana que define a un hombre de equipo, de los que une piezas.

Mientras, el también serbio Nikolic, el único que ha jugado anteriormente en España (una temporada hace dos años en el Prat), prolongó la misma línea de intentar ayudar al equipo y contribuir con el entrenador, Roberto Blanco, en lo que pida. Lo más importante es que dijo estar totalmente recuperado de la lesión en un brazo que le impidió disputar los últimos encuentros de pretemporada. «Está todo bien», aseguró.

El Cáceres expresó por su parte su satisfacción por tenerles en la plantilla. «Son nuestra ‘armada europea’, tres jugadores que nos van a dar mucha energía, fuerza e ilusión», resumió el presidente, José Manuel Sánchez. Falta hace.