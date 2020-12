El Alter Enersun Al-Qázeres no se fía y mira el mercado

La sorprendente victoria del Embutidos Pajariel Bembibre ante uno de los grandes de la Liga Femenina Endesa, el Gernika, aguó un poco la fiesta del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, cuyo triunfo ante el Quesos El Pastor Bembibre le acerca a la permanencia, pero no tanto como podía pensarse. Así las cosas, el club se ha sumergido de lleno en el mercado a la búsqueda de apuntalar una plantilla a la que le faltan al menos un perfil hoy por hoy: de una alero alta.

Ahí dentro nadie suelta prenda, pero está claro que hay movimientos abiertos. El más público es el de la marcha de María Romero, cuya despedida se daba por hecha el martes por la noche, cuando concluyó el choque ante Zamora. La jugadora fue abrazada cariñosamente por sus compañeras e incluso rompió a llorar en lo que parecía la lógica emoción al dejar un club que la ha albergado estos últimos seis años.

Sin embargo, su trasvase a un club de Liga Femenina 2, que no es el Miralvalle Plasencia, con quien ya tuvo un acercamiento hace aproximadamente un mes, está paralizado a la espera de que se maticen algunos detalles. Si no se concretan podría incluso acudir al partido del próximo domingo (12.00 horas) frente al Perfumerías Avenida, último del 2020.

¿OTRO FICHAJE? / La buena actuación de Alexis Jones (19 puntos) ante Zamora ha animado al club a seguir intentando alguna operación ambiciosa en el mercado. La salida de Becca Hittner dejó a la plantilla sin una especialista en la posición de ‘3’, algo que podría hacer por su poderío físico Manuella Hatchi... pero todavía está lesionada. La exterior francesa ha recibido el permiso para volver a su país durante unos días, ya que todavía no se ha terminado de rehabilitar de una rodilla que sigue levantando dudas. Precisamente ella había sido la sustituta de otra jugadora con problemas en la misma articulación, Ana Hernández.

¿Podría haber una nueva cara en el vestuario pronto para fortalecer la escasísima rotación, reducida a siete piezas más la presencia testimonial de Romero (5:25 minutos por encuentro). Si el Al-Qázeres encuentra una buena oportunidad que no le descuadre el presupuesto, que ya tuvo que ser exprimido para hacer la operación del cambio entre Jones y Hittner, se hará. No dejó una buena sensación que, en el choque anterior frente a Araski, la jugadora que desequilibrarse fuese la ‘3’ rival, Joy Brown Adams, cuyo prototipo físico no se puede encontrar hoy por hoy en la plantilla cacereña. La idea de que Vicky Llorente pueda ayudar ahí no se ha desarrollado lo suficiente todavía.

La condición es que el posible nuevo fichaje, con varios ofrecimientos ya en la bandeja de entrada del club, sea nacional, comunitaria o cotonou, ya que las dos plazas de extracomunitarias ya están ocupadas por Alexis Jones y Alexa Hart. No son buenas fechas para el movimiento de jugadoras, pero el choque ante Avenida se considera de transición y se da casi por perdido ya. El 2021 se estrenará el 3 de enero ante Estudiantes.