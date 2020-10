Álvaro Martín y Pedro Talavera, los dos únicos extremeños en la asamblea de la Federación Española

Álvaro Martín, por el estamento de atletas, y Pedro Talavera, por el de los entrenadores, han sido los dos representantes extremeños elegidos para la Asamblea de la Federación Española de Atletismo, que compondrán 160 miembros en los próximos cuatro años. A ellos hay que sumar el presidente que salga de las elecciones extremeñas, en principio Antonio Campos, cuando sea proclamado a partir del 25 de noviembre, como sucesor de Paco Carrapiso.

La primera lectura es que la región pierde poder en Madrid. Ya no tiene un representante en el estamento de deportistas de alto nivel, cuyo representante en los últimos años ha sido Javier Cienfuegos, ya que el montijano no se ha presentado a la reelección y solamente Álvaro Martín estaba capacitado para entrar aquí, pero el llerenense optó por la vía de los atletas en general, imponiéndose en Extremadura al lanzador Joaquín Carretero. Además, tampoco habrá representante de clubs en los próximos cuatro años, ya que el Almaraz (Campo Arañuelo) no ha podido entrar en las elecciones por cuestiones técnicas y administrativas imprevistas. En jueces, no ha salido Luis Fernando Durán.

La votación, realizada en las 36 mesas electorales repartidas por todo el territorio español además de la mesa especial de voto por correo, ha permitido, según explica la Federación Española en su web oficial, conocer los nombres de los 65 clubes (17 de ellos de alto nivel), 39 atletas (11 de alto nivel), 22 entrenadores/as (6 de alto nivel), 10 jueces, tres organizadores y un representante de atletas, quedando dos vacantes en la circunscripción territorial. Los representantes elegidos junto con los/as 19 presidentes/as de Federaciones Autonómicas incluidas Ceuta y Melilla y el presidente de la RFEA compondrán la próxima Asamblea General con un total 160 miembros.

La Junta Electoral ha procedido a proclamar de forma provisional la lista de los representantes elegidos que aparece publicada en la web RFEA, en la sección de elecciones, así como en las webs del resto de federaciones autonómicas.



Resalta la federación que "hay un incremento de un 10% de la representación femenina en la Asamblea General, alcanzando el 32,2% de los representantes individuales. No se incluye en este porcentaje los representantes designados por los clubes.



Este viernes se realizará la convocatoria extraordinaria de esta nueva Asamblea General de la RFEA para los próximos 4 años, que tendrá que votar al Presidente y a la Comisión Delegada de la RFEA el próximo 28 de noviembre en Madrid.