Álvaro Morcillo, en el corazón del tigre

Es complicado encontrar este pequeño pedazo de tierra en el mapa. Pero entre Malasia e Indonesia se encuentra la isla, estado y ciudad de Singapur, uno de los tigres asiáticos que más ruge. Un hormiguero comercial made in Asia al cien por cien, con un ritmo vertiginoso de crecimiento a lo largo, ancho y alto y que vive en estos días un momento difícil. Cuando parecía que se convertía en modelo de gestión contra el covid-19 a principios de semana, una segunda oleada de contagios ha dificultado la situación. Allí, viviendo su sueño, desde la ventana de su apartamento del barrio de Orchard, el dombenitense Álvaro Morcillo Calderón es testigo directo.

Este extremeño lleva un año allí. Es entrenador de tenis, pero desde mediados de marzo ha tenido que quedarse en casa, en régimen de semi confinamiento, cuando el país rondaba los 250 casos. Una situación que se ha extendido hasta junio: «Todo parecía indicar que iba a haber menos casos, pero están subiendo; ahora se está propagando en unas zonas donde hay muchos trabajadores de India y Bangladés», asegura el deportista dombenitense, que reconoce que, no obstante, hay más libertad de movimiento que en España. Se puede salir a hacer la compra y a hacer deporte, pero él no puedo trabajar. «No puedo dar clases de tenis, no puedo jugar con nadie porque todas las pistas y todos los clubs están cerrados. Hay cámaras por todos los lados. Si no cumples te ponen multa o a prisión, aquí no se andan con tonterías, son muy estrictos», señala.

A pesar de todo, puede sentirse afortunado, porque cuando la crisis del covid-19 se convirtió en imparable en China, él estaba allí en un campamento, en Nanjing, de donde salió in extremis. «Hice un campamento por mi cuenta y todo iba muy bien. Pero esos días empezó a expandirse el virus, pensé al principio que no era tan importante pero se expandió y justo cuando acabé el campamento me vine a Singapur. Quería haber hecho turismo, pero tal y como estaba la cosa me vine echando leches».

Álvaro Morcillo llegó a Singapur hace un año. Con solo 28 años este dombenitense ya sabe lo que es andar por medio mundo. Se fue a Estados Unidos con una beca a hacer su carrera y a jugar al tenis en la Martin Methodist College de Polaski, en Tennesse. Además, entrenó en Houston y en Nueva York. En total fueron siete años en el país americano. Pero además ha trabajado en Qatar, Dinamarca y en Emiratos Árabes Unidos. En España ha estado en la academia Sánchez Casal en Barcelona y en la Manolo Santana Racquets Club de Marbella. En Don Benito tiene una academia junto con su padre, Juan Carlos Morcillo, el Club La Amistad. Siempre motivado por su pasión por este deporte: «Donde me lleva la raqueta allá voy».

Con estos precedentes, para Morcillo no fue difícil cambiar e irse a Asia: «Había estado trabajando en Nueva York, pero desde que llegó Trump el tema de visados se ha complicado y mi jefe americano me recomendó Asia porque el tenis estaba subiendo mucho», recuerda. Llegó con contrato en una academia, pero al poco tiempo contactó con Eduardo Torres, un entrenador muy prestigioso que ha trabajado con figuras como Pete Sampras o Marat Safín. Ya solo trabaja con él: «Tenemos nuestros propios clientes, con clases privadas y además las mejores promesas del tenis nacional. Tenemos a chavales de 13, 14 y 15 años que son los números uno del país».

Afirma sentirse muy bien en el país y en su trabajo, sobre todo porque ve mucho margen de mejora y de capacidad en los jugadores locales, aunque todavía les queda mucho para llegar al nivel americano o europeo. «Hay potencial porque hay muchas pistas de tenis y hay mucho dinero, por lo que pueden traer entrenadores y hacer crecer sus posibilidades».

Un tigre

Singapur es considerado uno de los cuatro tigres asiáticos junto con Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong. Un apodo debido al importante desarrollo industrial y comercial que ha experimentado este antiguo asentamiento británico. Álvaro Morcillo reconoce que no solo desde el punto de vista deportivo Singapur es un gran lugar para desarrollar proyectos: «Es impresionante. Es pequeño pero hay muchas posibilidades para muchos tipos de trabajo».

Es uno de los países más caros del mundo, pero también con los PIB más altos y en el que se pueden hacer proyectos. «Queremos montar una empresa, estamos viendo varias opciones pero ahora con el virus se ha parado todo», asegura Morcillo, quien espera poder quedarse allí más tiempo. «Me encantaría quedarme tres, cuatro o cinco años, sin problemas».

Después de dar vueltas por medio mundo valora todo el bagaje conseguido hasta ahora y espera que le valga para seguir disfrutando de su pasión: «Cada país tiene sus cosas buenas y malas, pero como conjunto Singapur me encanta. Cada día aprendo, tengo más contactos y me aumentan las posibilidades de trabajo». Álvaro se siente afortunado por vivir de su trabajo y de su afición. Una pasión interrumpida, de momento, por un coronavirus que no entiende de fronteras pero que pasará. Y entonces el tigre volverá a rugir.