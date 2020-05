Ander Garitano pone como meta del Mérida la nueva Segunda B Pro

El nuevo director deportivo del Mérida, Ander Garitano, lo primero que dejó claro en su presentación fue que «la gente que me rodea en el club, plantilla y cuerpo técnico, tienen que saber que el objetivo del club es meterse en la Liga Pro». Es decir, la entidad romana quiere ser uno de los 40 equipos de Segunda B que en la temporada 2021-2022 se encuentre en la denominada Segunda B Pro, por debajo de la Segunda A. De hecho, el propio Garitano no quiso entrar en demasiados detalles de su contrato, pero explicó que su segundo año en la estaría condicionado a conseguir este objetivo: «lo he hecho así porque es lo que quiero trasmitir aquí».

Una vez que se conoce al director deportivo, el siguiente paso es atar al entrenador y diseñar la plantilla. A este respecto, Garitano afirmaba que «me merece un gran respeto la plantilla y el cuerpo técnico de esta temporada. No vamos a tomar ninguna decisión hasta hablar con el entrenador. A la plantilla la conozco por vídeos, pero necesito tener información sobre cómo trabajan para después hablar con ellos y decirles las cosas claras. Lo que más me preocupa es ser justo». Aunque no ha marcado una cronología, lo cierto es que «tenemos que agilizar las cosas. Ahora está la cosa parada, pero lo cierto es que hay mucha incertidumbre por la pandemia ya que no sabemos los meses que vamos a competir, cuándo vamos a empezar a entrenar, ni siquiera qué tipo de contratos le tenemos que hacer a los jugadores por si hay una recaída. De todas formas, no hay que alargar las cosas, lo primero es hablar con el entrenador y la plantilla. Para empezar a hablar de la 20-21, primero tenemos que solucionar la 19-20».

¿DANI MORI? / Con respecto a la posibilidad de que Dani Mori sea el técnico, insistía que «lo primero es hablar con el actual entrenador. No hemos hecho nada con nadie, aunque sí ha habido llamadas de representantes».

La plantilla la conformarán 20 jugadores cuya característica principal se quiere que sea que «defiendan el escudo del Mérida por encima de todo. Que sean profesionales y respeten al aficionado y al club. No concibo un futbolista que no dé el 100%. Queremos un equipo con carácter y que el aficionado del Mérida se vea identificado».

Para él es «importantísimo la seriedad que me han transmitido. Sé que estoy ante una afición entusiasta y eso es fundamental. Vengo a un club histórico».

Por su parte, el presidente de la entidad, Paco Puertas, explicaba, tras mostrar unas palabras de afecto a las víctimas del covid-19, y de agradecimiento al anterior director deportivo, Rubén Andrés, que había elegido a Ander Garitano porque «cuenta con experiencia como jugador, entrenador y director deportivo, tanto en clubs profesionales como no tan profesionales, y valoramos que llegue después de varios meses de descongestionarse para ver fútbol y conocer todavía con más detalles todos los grupos de Segunda B».