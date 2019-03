Andrea Dovizioso bate a Marc Márquez en la recta de meta

Enorme, tremendo, escalofriante, vibrante, sí, sí, tal y como estaba programado. No podía mejor anuncio para el Mundial de los 11 campeones del mundo y de los 19 ganadores de grandes premios. No será único, no, porque las 18 carreras que seguirán a la exhibición de ayer, al espectáculo de esta noche en Catar seguirán idénticas a la de este Gran Premio que tuvo, como ya ocurriese, por estas mismas fechas, en esta misma trazado, un final apoteósico. Fue el que brindaron el campeón del mundo Marc Márquez (Honda) y el subcampeón Andrea Dovizioso pero, tratándose de Losail, de los focos, con el orden cambiado. ‘Dovi’ volvió a derrotar al pentacampeón más joven de la historia de MotoGP en los últimos 500 metros.

Fue la misma maniobra que el año pasado. Márquez tratando de meterse en una curva donde no entraba, pero entró, es Márquez. Dovizioso le dejó entrar, el catalán se fue algo largo, el italiano recuperó terreno, enderezó su Ducati antes que Márquez y, aunque el campeonísimo de Cervera, siguió intentándolo, incluso casi apoyándose en el carenado rojo, rojo, de la ‘Desmosedici’, Dovizioso tenía las de ganar por aceleración y cruzaron la meta separados por centímetros (media moto), por 23 milésimas de segundo. Tremendo, portentoso, no podía arrancar mejor el campeonato.

Pero es que detrás la apoteosis seguía, no tenía fin. Cal Crutchlow, uno de los escuderos de Márquez, taponó a un tremendísimo Àlex Rins (Suzuki), que si no hubiese errado al trazar una de las últimas curvas a falta de tres giros y separarse unos metros de Márquez y ‘Dovi’, hubiese peleado, por supuesto, por la victoria con ellos. Hizo una grandísima carrera (acabó cuarto, por detrás de Cal), presentando su candidatura al título.

Y no solo eso, Valentino Rossi, el ‘Doctor’ (Yamaha), volvió a ser ‘mister domingo’ y, arrancando desde la 15ª posición, llegó a ser quinto y casi, casi, pelear por el podio. Y Joan Mir (Suzuki), que ya empieza a liderar la clasificación de ‘rookies’, de debutantes, nada más arrancar el Mundial, con media carrera delante, con los ‘magníficos’ y octavo al final.

«Sabía que Marc lo intentaría al final, siempre lo hace, no le importa la pista, ni el número de gran premio que sea, si él está ahí, delante, lo prueba. Y sabía que, tal vez, lo probaría igual que hizo el año pasado. Y, de nuevo, por suerte, por habilidad mía y poder de nuestra Ducati, pude resistir, otra vez, el ataque y cruzar la meta primero. Estoy muy, muy contento», comentó Dovizioso antes de subirse al podio.

«Pues sí, claro ¡cómo no lo iba a intentar! y, sí, claro, lo probé como el año pasado, pero tampoco he podido ganar a Andrea», reconoció Márquez con una enorme sonrisa. No es de extrañar, es la primera carrera tras un invierno durísimo, una operación doble en su hombro izquierdo, 13 semanas de rehabilitación y cientos de horas de fisioterapia.

MOTO2 Y MOTO3 / Como aperitivos también comenzaron los otros dos campeonatos, que también se presentan igualadísimos. En Moto2, el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex) se adjudicó un disputado triunfo al superar por escasamente 26 milésimas de segundo al suizo Thomas Luthi (Kalex). La tercera plaza en el podio fue para el alemán Marcel Schrotter (Kalex), con Augusto Fernández (Kalex) como el mejor español, quinto, con Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0 Kalex), séptimo, y su compañero de equipo Xavier Vierge, décimo.

Mientras tanto, en Moto3 el japonés Kaito Toba (Honda) se adjudicó su primera victoria en grandes premios al imponerse al italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda) por apenas 53 milésimas de segundo de diferencia sobre la línea de meta, con el español Arón Canet (KTM) en la tercera posición.