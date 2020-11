El Angliru demuestra que Roglic es humano

En los silencios de la Vuelta se escuchan los soplidos de los corredores, los chasquidos de los cambios de marcha y hasta algún suspiro como testimonio del sufrimiento en el Angliru, donde es imposible disfrutar. Da igual si atacas, resistes o te hundes. Este monte saca el lado humano a cualquier corredor, por muy bueno que sea. Y Primoz Roglic no iba a ser la excepción para perder el jersey rojo por apenas 10 segundos ante Richard Caparaz, en el día de la victoria del británico Hugh John Carthy y del ataque de Enric Mas.

En los silencios del Angliru, con sus prados vacíos, sin bicis de aficionados sobre la hierba asturiana, se ve en un día despejado la imagen de Oviedo y el asfalto libre para que los corredores se retuerzan, sobre todo por la Cueña les Cabres, sin duda, la recta más dura del ciclismo mundial, donde el porcentaje no baja del 23%, donde Mas pasa en primera posición, tras un ataque seco un poco más abajo, pero donde es tan imposible ganar como recortar los apenas 10 o 15 metros de ventaja que lleva el corredor mallorquín al resto de figuras de esta Vuelta.

⏯El infierno de L'Angliru ha vivido un gran triunfo de Hugh Carthy y la recuperación de La Roja de @RichardCarapazM. Revívelo en 1'.



⏯Carapaz is again the leader of #LaVuelta20 after the mythical climb to L'Angliru, where Hugh Carthy showed his strength. The 1' summary. pic.twitter.com/yjI9G7twIs