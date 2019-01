El Anxo Carro de Lugo, último escenario para Enric Gallego

Podría ser el último gran servicio del Gigante Enric Gallego a la patria azulgrana. El Anxo Carro de Lugo (18.00 horas) acoge esta tarde un encuentro trascendental para las aspiraciones de permanencia de un Extremadura que hoy se cruza con el Lugo, un teórico rival directo para cerrar la primera vuelta, que sólo supera en dos puntos a los de Almendralejo. Tiene por tanto la oportunidad el Extremadura de cerrar la primera vuelta de la liga fuera del descenso en caso de triunfo o, incluso, sumando algún punto.

El partido es vital, pero está marcado por el nombre de Enric Gallego. Todo apunta a que su venta a un club de Primera División es inmediata y que hoy, en el Anxo Carro, podría ofrecer su último gran concierto como azulgrana. El futbolista, cuya actitud siempre ha sido muy profesional, tiene ganas de despedirse con una gran actuación y se siente agradecido de lo que el Extremadura le ha proporcionado en apenas un año de relación.

De momento, Enric es azulgrana y Rodri cuenta con él. «Nosotros miramos domingo a domingo», contestaba cuando se le preguntaba por su futuro. Hoy jugará como hombre más adelantado, posiblemente junto a Willy, después de conocerse la baja de última hora de Chuli.

Salvo este contratiempo, el técnico no tiene pensado hace muchos cambios más. Kike Márquez podría regresar a la banda y el once ser el mismo que ante el Alcorcón. La única duda se suscita en la portería. Con Casto ya en la expedición, queda por ver si el míster sigue confiando en las buenas actuaciones de Álvaro Fernández o da la titularidad al extremeño. Todo apunta a que no habrá cambios.

Creciendo / Rodri no quiere hablar de un partido de cuatro puntos: «son tres como todos. Nunca sabes qué equipos estarán arriba y cuáles abajo. Nosotros tenemos que pensar en llegar al reto de los 50 puntos para agarrar la permanencia. Nada más».

El preparador azulgrana está feliz de ver la evolución positiva de los suyos en el juego. Podrá contar con Javi Álamo, al que espera dar minutos

Sobre el Lugo, habló de la filosofía de fútbol de toque y combinación que ha mantenido desde que hace algunos años Quique Setién los ascendiera a Segunda División, aunque reconoce que ahora son más verticales y con menos posesión.

El Extremadura ya jugó en el Anxo Carro de Lugo en 2011, en Segunda B, perdiendo 2-0. También perdió por idéntico marcador el CF Extremadura cuando fue a jugar el playoff de 1992 a Segunda. El último recuerdo en Galicia de los azulgranas es dulce, pasando en Abegondo de eliminatoria del pasado playoff. Será un partido especial, posiblemente el último de un delantero irrepetible: Enric Gallego.