Árbitras abriendo camino

Melissa López Osorio era atleta, velocista, y competía a nivel nacional. María Ángeles Fernández Morillo siempre había estado relacionada con el deporte y desde los diez años jugaba al baloncesto. María Pilar Delgado Guisado sí jugaba al fútbol, le encantaba, le encanta, pero como las anteriores jamás se había planteado ser árbitra de fútbol, un mundo donde las mujeres poco a poco se van abriendo camino, pero en el que los hombres siguen siendo una mayoría abrumadora.

En el Comité Territorial de Árbitros de Extremadura hay aproximadamente unos 500 colegiados entre fútbol y fútbol sala, de los que apenas una treintena son mujeres (más o menos un 6%). Pocas aún, pero más del doble, incluso el triple, que hace una década, cuando una trencilla era un rara avis en los campos de fútbol.

En España las cifras son claras. De 17.000 árbitros federados, en torno a 900 son mujeres, según datos esbozados por la Real Federación Española de Fútbol. El 5,2%. Un porcentaje muy por debajo de la media mundial, que sigue siendo irrisoria. De acuerdo a un informe de la FIFA publicado en el 2019, existen un total de 80.545 mujeres árbitras, el 10% del total.

Melissa, Mariángeles y Pilar siguen la senda iniciada por Paloma Quintero Siles y ampliada por Guadalupe Porras, la pacense que en el 2019 se convirtió en la primera árbitra en debutar en Primera y que el pasado octubre rompió otro techo al ser la primera española en participar en una competición internacional masculina de fútbol. «Con este partido todas esas chicas que comienzan pueden ver que se puede conseguir lo que se propongan en este mundo, que es un mundo muy duro en el que necesitas mucho trabajo y sacrificio», explicaba Porras.



«CADA VEZ QUERÍA MÁS» / Melissa López Osorio (28 años, Almendralejo), administrativa y que estudia para ser entrenadora (se está sacando el nivel dos), empezó a arbitrar en el 2012, «desde cero», recuerda ella.

Desde la campaña 2019-2020 dirige partidos en la Tercera extremeña, donde es la única mujer árbitra, y acude como asistente en Segunda División B. «Que hiciera el curso me lo aconsejó mi entrenador de atletismo, Juan Diego Bote (también árbitro); probé, vi que todos nos ayudábamos mucho y cada vez me gustaba más». Y así sigue. «Cada vez quería más, siempre he querido avanzar». Sus pasos los ha seguido su hermano, que acude con ella como asistente a los partidos de Tercera.

Su objetivo está fijo ahora en la Primera Iberdrola, una liga que juega un papel clave no solo para animar a muchas niñas y chicas a ser jugadoras sino también árbitras, ya que las 56 encargadas de aplicar el reglamento (24 árbitras y 32 asistentes) son mujeres. «Guada [Porras] nos dice que demos pasitos cortos», explica Melissa, que en su retina guarda la final de la Copa de la Reina que se disputó en Mérida en el 2018, donde ejerció de cuarta árbitra.

Ahí, en la élite del fútbol femenino, está María Pilar Delgado Guisado (Castuera, 1988), asistente en Primera Iberdrola desde hace cuatro temporadas, aunque ahora mismo está de baja. «Voy a ser madre», cuenta, cien por cien segura de que volverá al arbitraje tras la maternidad.

María Pilar Delgado Guisado. / CEDIDA

«La primera vez que me propusieron hacer el curso de árbitra no lo hice. La segunda sí fui y ahora me gusta más que jugar», relata ella, futbolista de toda la vida. «Los árbitros vivimos el fútbol de otra manera, desde otra perspectiva, se aprenden otro tipo de valores, te ayuda en tu vida habitual».

Pilar, ingeniera de Telecomunicaciones, es profesora de tecnología, concejala de Deportes en Castuera y lleva 12 años arbitrando, más o menos los mismos que Mariángeles Fernández Morillo, de la misma localidad (1989). «No nací árbitra y cuando empecé el curso nunca había jugado al fútbol. Pero desde el principio me gustó mucho, es un mundo que engancha», confiesa ella, que ahora compatibiliza el arbitraje con unas oposiciones a policía local.



ASCENDER / Fernández Morillo, que arbitra en Primera División Extremeña, dice que ahora se está «machacando» para ascender a Primera Iberdrola. «Es complicado, pero no hay nada imposible». López Osorio lleva tres años intentándolo. «Las pruebas son difíciles, el nivel es cada vez mejor. Pero por lucharlo no va a ser».

Metidas en un mundo mayoritariamente de hombres, no creen que lo hayan tenido más fácil que ellos.

María Ángeles Fernández Morillo. / CEDIDA

Tampoco más difícil. Y aunque cuando empezaron, cuentan, a la gente les extrañaba ver a una mujer arbitrando un partido masculino, ya está normalizado. Aunque sigan siendo una minoría. «Los jugadores siempre nos han respetado», dice Melissa, que ha notado como la actitud del público ha ido evolucionando. «Pero siempre está el típico que lanza el comentario machista, que es el que de verdad molesta», añade Pilar, que asume (todas lo asumen), «que la afición siempre se mete con los árbitros», sentencia Mariángeles, que, como los y las futbolistas, echa de menos el público en los estadios.

Eso sí, esperan que en el futuro deje de ser noticia que una mujer pite un partido masculino. De momento, ellas siguen los pasos y los consejos de Paloma Quintero y Guadalupe Porras para que un día eso pueda ser así.