Las Arenas confía en recuperar su prueba de motocross aplazada

El Moto Club Las Arenas, organizador de la prueba del Campeonato de España de motocross que se iba a haber disputado en el circuito del mismo nombre durante el fin de semana del 14-15 de marzo, confía en que la federación nacional le otorgue una nueva fecha ya pasado el verano y minimizar las pérdidas que el obligado aplazamiento le produjo.

Diego Lancho, presidente de la entidad, estima en alrededor de 5.000 euros la cifra que ya estaba invertida para poder acoger una cita de máximo nivel en España y que esperaba haber reunido a alrededor de 4.000 espectadores. «Lo que mejor me sabe de este tema es que al menos las carreras no se disputaron y que no nos convertimos en un gran foco de contagios», afirma.

Meses de trabajo se derrumbaron durante la semana previa a la competición, cuando el número de infectados y fallecidos empezó a crecer, lo que finalmente llevó al decreto del estado de alarma. «Iba a ser una prueba de altísimo nivel con 150 pilotos y estaba todo montado. Hay cosas que podremos recuperar, porque eran inversiones de fondo, pero otras se han perdido», afirma Lancho.

Ahora se espera a qué decide la Federación Española cuando sea posible la organización de eventos multitudinarios. «Se han cancelado muchas carreras y otras han pasado para el otoño. Vamos a intentar que nos den alguna fecha libre que pueda haber porque éramos la siguiente prueba que tenía que disputarse, pero que sea una carrera con unas condiciones dignas», apostilla Lancho, que pide ayuda pública para paliar las pérdidas que ya se han producido.