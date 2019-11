La armada extremeña toma el poder

En estas últimas décadas de sequía de fútbol profesional en la región, cualquier debut de un jugador extremeño en Primera o Segunda se convertía casi en un acontecimiento de primer orden. Por eso, lo que ocurrió el sábado en el Francisco de la Hera no pasó desapercibido para muchos de esos extremeños que han tenido que emigrar estos años atrás buscando fútbol de élite. La salida de Willy en los últimos minutos por Zarfino para cerrar la victoria ante el Deportivo el pasado sábado provocó que, por primera vez en todo el año, los seis jugadores de la región que tiene este año el Extremadura en sus filas jugarán juntos sobre el césped en un partido de fútbol profesional. Seis extremeños y todos en el mismo equipo, el Extremadura. Para celebrarlo.

La armada extremeña toma protagonismo. Casto Espinosa, Ale Díez, David Rocha y Nono se han convertido en titulares habitales. Willy alterna la suplencia con la titularidad. Y Rueda, el último en llegar, ha tenido que esperar 16 partidos para su debut: «Estoy feliz porque era mi primer partido oficial con el equipo de mi tierra y, casi diría que con el equipo de mi casa. Además, estoy contento por jugar y por los puntos».

No ha sido un inicio fácil para Jesús Rueda. Durante los primeros encuentros estuvo abocado al ostracismo y casi sin convocatorias. En las últimas jornadas, ya le se le ha podido ver en algunas listas. Y ahora, la sangría defensiva, provocó su alineación: «He tenido que esperar mi momento trabajando porque no hay otra manera de hacerlo. Cuando uno no juega tiene que saber sumar también fuera y apretar los dientes para cuando llegue la oportunidad», confesó el defensa de Corte de Peleas.

Para Rueda fue especial jugar en Almendralejo: «De pequeño era yo el que estaba en esas gradas aplaudiendo. En el partido, cuando vi que hacían la ola, he pensado que antes estaba yo haciéndola para otros jugadores. Ha sido emocionante», dijo.

Fue un partido repleto de protagonismo extremeño. Ale Díez también estuvo de enhorabuena al marcar su primer gol en fútbol profesional. Quizá, de la manera más inesperada, de cabeza, pero dando premio a un jugador que es un fijo en el lateral derecho.

También Casto se reconcilió con la grada a base de intervenciones de mucho mérito. El jugador ha querido restar hierro a las posibles críticas recibidas y ha admitido que siempre ha sentido el cariño del público.

Nono fue el creador de las dos jugadas de los goles. David Rocha hizo uno de sus partidos más completos. Y Willy, aunque con pocos minutos, sumó su partido 180 de azulgrana. Solo por detrás de Ruiz en la historia del club. Lo que tantas veces era noticia como era ver a un extremeño jugar en fútbol profesional, cada vez es más habitual. Y eso, si es una gran noticia.