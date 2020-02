El Atlético ante una tempestad llamada Liverpool

Como una tempestad que arrasa un pueblo desprovisto de recursos ante ese nivel de inclemencia natural, al Atlético le llega el peor rival posible, el Liverpool, en el momento con más dudas en los 8 años de Simeone en el banquillo rojiblanco: casi sin opciones en La Liga más barata de la década, eliminado de la Copa por un Segunda B y frente la peor eliminatoria imaginable en la Liga de Campeones.

El favoritismo del Liverpool en los octavos de final que arrancan este martes en el Metropolitano es indiscutible, aunque Simeone mantenga un porcentaje de fieles que, con los precedentes, confían en el orgullo, el trabajo y el espíritu de supervivencia que siempre han mostrado los equipos del argentino. No valoro de qué manera me gustaría llegar a la eliminatoria. Estamos en este momento, tenemos un rival importante y confío mucho en mis futbolistas. Yo veo optimismo y ganas, no veo pesimismo. En un partido todo es posible, asumió Simeone. Aún así, los de Klopp se presentan en Madrid como un examen imposible de abarcar, por mucho empeño que pongan los atléticos, y Simeone no juega.

Puntuación histórica

El equipo inglés comanda la Premier League con un dominio abrumador e histórico (25 victorias y un empate en 26 jornadas), después de consolidar el proyecto en Europa con el título de Champions en su segunda final consecutiva. Es un equipo de autor de Klopp, coral, con ritmo, físico, inconmensurable al contragolpe y con múltiples variantes en el ataque estático. Un equipo que casi no ha perdido en un año es merecidamente favorito, pero queremos hacer el mejor partido de la temporada y seguir vivos en la vuelta, reconoció el atlético Oblak en la previa.

En su papel predilecto de inferior al rival, pese a los halagos desmesurados de Klopp en la previa, la gran baza del Atlético es recuperar su solidez defensiva, que pasen pocas cosas y hacer la eliminatoria larga, cerrada, sujeta a detalles. Para enfrentarse al Atlético hay que estar plenamente concentrado, les veo jugar y me parece una máquina, con experiencia. Si pierdes un balón te castigan, comentó el técnico alemán, que no midió en elogios a su homólogo atlético: La gente dice que yo soy emocional, pero si yo estoy a un nivel de 4, Simeone está en un 12. Es impresionante su trabajo estos 8 años y que siga con su nivel de emotividad. Su clasificación en Champion ha sido increíble pese a estar en un año de transición, dijo Klopp parafraseando una declaración de Simeone que trajo mucha cola, como si quisiera echarle un capote a su compañero.

Costa como opción

Con todo el orden y la disciplina que se le presupone al Atlético, Simeone tendrá que conformar una oposición estable que sea capaz de conseguir una salida ofensiva frente al poderío de los de Klopp en la retaguardia, con Fabinho y Van Dijk como puntales. La gran opción de ataque es un Diego Costa recién recuperado: Viene mejorando, está dentro del grupo y tiene posibilidades de estar el partido, confirmó Simeone sobre su único delantero capaz de atacar con tres cuartos de campo por delante. Tampoco llega en su mejor forma física Morata, lesionado este mes, mientras que João Félix sigue de baja junto a Herrera y Trippier.

Otra baza de ataque en transición podría ser Saúl, pero el ilicitano es necesario en necesidades más primarias del equipo, empezando por solucionar el agujero en el lateral izquierdo sin más opciones que Lodi. Por ahí han aparecido muchas críticas al Atlético, extendidas al juego y al despliegue ofensivo poco ambicioso. El fútbol atractivo es el exitoso. El Atlético tiene una filosofía clara y definida, no es el tiki taka, pero yo soy de Alemania, yo admiro las cosas que hace el Atlético, volvió a defender Klopp a Simeone.