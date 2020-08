La ATP confirma el Masters en Londres aunque sin público

Las Finales del ATP Tour, el antiguo Masters, que pone punto final a la temporada con los ocho mejores jugadores individuales y parejas de dobles del año, tendrá lugar entre el 15 y el 22 de noviembre en el O2 Arena de Londres, pero sin público, informa este viernes la ATP, que sigue teniendo la esperanza de que a finales de este año se permita a los aficionados volver a los estadios de una manera socialmente distante.

La edición del 2020 será la última vez que el torneo de maestros se juegue en el O2 Arena , donde ha estado desde el 2009, antes de trasladarse a Turín en 2021 y hasta el 2025. Novak Djokovic, Rafael Nadal y Dominic Thiem ya se han clasificado para el las Finales ATP de este año. El campeón el año pasado fue el griego Stefanos Tsitsipas que superó en la final a Thiem. Los aficionados que ya han comprado entradas recibirán reembolsos completos, y boletos extra se pondrán a la venta si las directrices del gobierno cambian y los espectadores pueden asistir.

NUEVO CALENDARIO

La ATP ha publicado una nueva actualización del calendario provisional del 2020, que permanece sujeto a cambios y se realizará evaluaciones continuas relacionadas con la salud y la seguridad, las políticas de viajes internacionales y la aprobación gubernamental de los acontecimientos deportivos.

