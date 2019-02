Autocrítica en el Al-Qázeres

«Desde la humildad tenemos que reaccionar y seguir. El primero que tiene que reflexionar sobre los errores soy yo. Ahora el equipo necesita tranquilidad y pensar ya en el partido ante el Valencia». El técnico del Nissan Al-Qázeres, Ángel Fernández, es autocrítico y se conmina a sí mismo a pelear por olvidar lo antes posible el descalabro ante el Sant Adriá del pasado domingo (95-69) que mantiene al equipo extremeño de la Liga Femenina Dia fuera de los puestos de playoff para el título.

Fernández se señala de manera diáfana. «El máximo responsable de esta derrota soy yo como entrenador. Hay que mirar bien el video y ver en qué hemos podido fallar y a partir de ahí transmitirlo a las jugadoras para que no vuelva a suceder lo de este encuentro», abunda. Por eso, el partido del fin de semana (Macayo, 19.00 horas) ante el Valencia se torna fundamental.

El técnico levantino reconoció la superioridad catalana. «Dede el principio hasta el final nos han dominado. En ningún momento hemos podido parar el tiro exterior del rival. Además, con mucho equilibrio. En los dos primeros cuartos no hemos podido entrar mentalmente en el partido», subraya.

Y es realmente evidente que el resultado tan duro en contra no entraba en los cálculos. «No voy a negar que no esperaba perder y más de la manera en la que se ha producido». Por autocrítica no será.