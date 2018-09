Aventura de Madrid a Lisboa

770 kilómetros. 10.000 metros de desnivel positivo acumulado y una altitud máxima de 900 metros. Son los números de la Powerade Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa by MRW, a los que hay que añadir uno más, las 44 horas y 5.19 minutos que tardaron los ocho integrantes de la Escuela de Ciclismo Cáceres Bike en completarla. Lo hicieron compitiendo en parejas y relevándose en cada estación de hidratación. Su objetivo no era ganar. Ni tan siquiera competir. Querían aprender y vivir una gran aventura, una experiencia única en la vida.

Cuatro ciclistas sub-23 y cuatro de la escuela juvenil formaban el equipo cacereño, al que acompañaba un grupo de asistencia. Compitieron en parejas, donde los mayores, Álvaro Sánchez, Daniel Moreno, Manuel Márquez y Pablo Romero, se encargaban de velar y ser compañeros de aventuras de los más jóvenes, Adrián Barrado, Jaime Escribano, Javier Moreno y Pablo Tirado.

Los preparativos para la prueba les han llevado meses y no solo han trabajado el aspecto físico, también han ampliado conocimientos sobre nutrición, hidratación, control de ritmos, gestión de esfuerzos y muchos otros aspectos para tratar de superar el reto que se habían marcado.

Del primer tramo se encargó la pareja formada por Adrián Barrado y Pablo Romero. Su cometido, llevar el testigo hasta el primer punto de avituallamiento con el menor esfuerzo posible, sin entrar en las disputas de posiciones y guerras habituales de la competición. Cumplieron. Repitieron en los tramos cinco y nueve, que realizaron en plena noche.

Javier Moreno y Álvaro Sánchez recogieron el testigo. Ritmo calmado y mucha atención a la hidratación y alimentación. Hicieron tres etapas, mejorando los tiempos previstos en cada una de ellas. Ellos hicieron la última posta, la que llegaba a Lisboa.

Pablo Tirado y Daniel Moreno, los terceros en juego, se encargaron de las dos etapas más duras por el desnivel. El gran reto, la séptima, la más temida por todos y que se cobró varios abandonos. Pero no el suyo.

Los últimos en ponerse en acción fueron Jaime Escribano y Manuel Márquez. Primero entraron en Extremadura y, en su siguiente posta, salieron de la región para adentrarse en Portugal en otra de las etapas más duras del recorrido, donde júnior y sub-23 demostraron ser una pareja de los más compenetrada. También los demás. Los ocho ahora cuentan con una nueva aventura.