El Badajoz apela a la afición para intentar asaltar el liderato

El Badajoz quiere arrebatar el liderato al San Fernando, este domingo a las seis de la tarde, con el estadio Nuevo Vivero lleno. Cuentan con prácticamente 8.000 abonados y quieren vender 7.000 entradas a 10 euros en fondo, 15 en preferencia y 20 en tribuna --infantiles 5 en fondo y preferencia y 10 en tribuna-- que pueden adquirirse en las oficinas del estadio y en la tienda blanquinegra en El Faro. «El campo tiene que ser un hervidero. Depende de nosotros que seamos los primeros, hemos ido batiendo récords y el que nos queda es llenar el campo», asegura convencido el propietario del Badajoz.

Joaquín Parra añade que «con esta pedazo de ciudad y de afición estoy seguro que lo vamos a conseguir. Espero que todo el mundo me apoye. Necesitamos 12. Esta semana vamos a jugar 12 contra 12. Somos once jugadores más la afición».

Los blanquinegros marcan más goles de los que luego suben al marcador. «Nos faltan cuatro goles, pero no pasa nada. Espero que dentro de poco los errores vengan a nuestro favor y nos den goles que no sean. Nos los han quitado y que haya justicia y nos compensen en algún momento».

Parra dice que está «flipando con la afición que tenemos en Badajoz, está todo el mindo volcado y es un orgullo pasear por Badajoz. Esta semana tenemos que reventar, hemos puesto un equipo más potente para que pueda escucharlo la gente».

El número de abonados está cerca de los 8.000. «Espero anunciarlo antes del partido ante el San Fernando y queremos hacer grande el Badajoz entre todos. Es la ciudad más grande de Extremadura y si los demás lo meten, tenemos que llenar tres campos».

MÁS BARATO QUE UNA CERVEZA / Precios de 10 a 20 euros, muy asequibles «y más baratos que una cerveza con tapas. Disfrutar merece la pena. Vamos a disfrutar todos como locos, confío en mi gente, mi equipo, mi afición y ganamos y nos ponemos los primeros. De momento por temas informáticos no se pueden comprar en los cajeros pero en el futuro se podrá hacer».

El nuevo marcador estará a mediados de octubre, pero el domingo se ubicará provisionalmente uno más grande. «Estaba previsto en la segunda jornada pero se ha atrasado. A mediados de octubre estará y mientras tanto montaremos el que montamos en la plaza con la presentación de las camisetas, uno de 6 por 3 o por 4 metros», explica Parra.

Será un día de fiesta en el food tracks, arroz, barra de bebidas, actividades para niños, DJ y el mejor ambiente desde las 13 horas en los exteriores del estadio Nuevo Vivero. «Como cuando yo era chico, los domingos al fútbol y si sale bien lo haremos todos los fines de semana. Tenemos que ir como los grandes, no podemos mirar para atrás, hay que ser el número uno. El dos no me vale porque se lo come el uno. Estamos definiendo todos los detalles, muchas cosas que hacen grandes».

El San Fernando llegará con el ex delantero blanquinegro Francis Ferrón. «Me hubiera gustado que estuviese con nosotros. Ni él tiene culpa de no estar aquí, ni nosotros, son cosas de los representantes. Se tiró un farol, le salió mal, nos amenaazó que se iba, que tenía otras ofertas, empezamos a fichar porque con Petcoff y otros jugadores nos había pasado una jugada parecida y antes de que me la pegue, lo soluciono. Y cuando Francis me dijo que no quería irse, que quería quedarse, le dije, Francis, que me has dicho que te ibas... De todas formas tiene su casa, su sitio y las puertas abiertas».

Del partido del pasado sábado en Córdoba, Joaquín Parra dice que «si seguimos jugando así somos campeones de liga. Jugamos así ante un Segunda A y los jugadores vienen muy motivados, nos ganamos el respeto y es un punto y aparte desde ahí. Hasta hemos salido en Deportes Cuatro...».

Parra dice que a los jugadores «los considero mis amigos. Voy, bajo, les pregunto cómo están...Cinco jugadores se quedan siempre fuera, nunca se sabe quiénes son y se pegan patadas por no quedarse. Hace dos semanas, Guzmán, el capitán, una institución, se quedó fuera. Cualquiera puede quedarse fuera, lo saben, no se enfadan y tienen que demostrarlo todo al máximo. Cualquiera puede jugar, puede ser titular. Álex Corredera, Adilson, Kike...cualquiera puede quedarse en el banquillo, son todos buenísimos, una calidad bestial».

Por último, Parra envió un mensaje a la afición. «Los espero a todos. No me pueden fallar. Por favor, tenemos que llenar el campo, dar un golpe en la mesa esta semana, necesitamos al jugador número 12. ¿Sabes lo que sería ser primeros? A partir de ahora, vamos a jugar partidos ante equipos de más abajo en la tabla y vamos a intentar ganar, tenemos que conseguirlo».