El Badajoz aplaza la primera meta

2 - VILLARRUBIA: Álvaro Robles; Herrera (Berrocal, minuto 73), Álex Jiménez, Algisi, Carlos Martínez; Carlos García, Toni Seoane, Arroyo, Christian Beltrán (Fran Minaya, minuto 83); Hakim (Iván Bueno, minuto 73), Julen Colinas (Dani Homet, minuto 92).

2 - BADAJOZ: Kike Royo; Dani Fernández, Sergio Chica, César Morgado, Tomás Sánchez; Sergi Maestre, Jesús Clemente (Guzmán, minuto 80), Álex Corredera (Forgas, minuto 80), Alayeto (Concha, minuto 70); Aquino, Gorka (Núñez, minuto 70).

Goles: 1-0: minuto 36, Julen Colinas. 1-1: minuto 52, Álex Corredera. 1-2. minuto 65, Alayeto. 2-2: minuto 80, Julen Colinas.

Árbitro: Campos Salinas (murciano). Amarilla al local Christian Beltrán y a los visitantes Gorka, Tomás Sánchez y Alayeto.

Incidencias: Nuevo Campo de Villarrubia de los Ojos. Sin público.

No era un campo fácil, no era un rival sencillo. Y el guion se cumplió para el Badajoz, que solo pudo embolsarse un punto de su visita al Villarrubia (2-2) y tendrá que esperar un poco más para alcanzar su primer objetivo, el de asegurarse una plaza en liga Pro. El intratable líder del subgrupo V-B no tuvo la continuidad necesaria para remachar a su rival y acabó cediendo la igualada gracias al doblete de Julen Colinas, que aún no se había estrenado esta temporada. Álex Corredera, tras un cabezazo de Íñigo Alayeto al travesaño, y el propio Alayeto, en otro poderoso cabeceo, firmaron los tantos blanquinegros. Los de Fernando Estévez ven cortada su racha de cuatro triunfos consecutivos.

El primer tiempo fue muy igualado, sobre todo en los primeros compases. El mayor peligro llegó en saques de banda al corazón del área de Carlos García, para los locales, y de César Morgado, para los pacenses. Ya en el primer minuto dio el primer aviso Christian Beltrán, hiperactivo durante todo el primer acto, cuyo disparo se marchó ligeramente desviado. La réplica visitante vino en una falta y dos saques de esquina consecutivos que resolvió la zaga villarrubiera sin mayores problemas.

El juego tuvo que detenerse durante varios minutos tras un aparatoso choque con las cabezas de Algisi y Sergi Maestre, que provocó un corte en la nariz del local, aunque ambos jugadores pudieron reincorporarse al partido tras ser asistidos sobre el terreno de juego. En el 22, Aquino no conseguía controlar el balón dentro del área, cuando se hubiera quedado en una posición inmejorable para el remate.

A partir de entonces los de Javi Sánchez se estiraron e, imponiendo su estilo más físico, comenzaron a inquietar la portería de Kike Royo. Primero, en una falta botada por Herrera que generó algunos problemas al portero. Y, tras otro par de acercamientos, llegó el gol local. Fue una larga jugada, nacida de una recuperación en el centro del campo. El balón le llegó a Christian Beltrán en la frontal del área, que lo filtró sobre la carrera de Herrera, este superó a Kike Royo en su salida a la desesperada y Julen Colinas remachó en boca de gol.

Mejor en la segunda parte

Nada más hubo que destacar ya hasta el descanso, pues el equipo de Badajoz se sintió en todo momento incómodo ante un rival que derrochó energía sobre un terreno de juego muy rápido debido a la lluvia caída antes del encuentro.

Algo pasó en el vestuario visitante, porque salió el Badajoz a por todas tras la reanudación. Avisó con dos ocasiones de Jesús Clemente, una salvada por Herrera y otra por el meta Robles. No tardaría en llegar el empate, en un centro de Tomás Sánchez cabeceado por Íñigo Alayeto al travesaño, y tras una serie de rechaces, Álex Corredera perforaba la meta blanquiazul desde la frontal del área.

Siguió apretando el Badajoz y de nuevo Jesús Clemente estuvo a punto de marcar, aunque logró desviar con la punta de los dedos Robles. En el 60, Aquino tampoco conseguía marcar en boca de gol, aunque su remate tras un saque de esquina fue muy forzado. Pero sí llegaría el gol en otro poderoso salto de Alayeto que, esta vez, se alojó en la red para consumar la remontada.

No le sentaron bien al equipo los cambios introducidos por Fernando Estévez, porque la sucesión de llegadas se cortó de raíz y, al contrario, el que renació fue el Villarrubia. En el 75 Colinas le robaba la cartera a Chica en la frontal del área y su obús lo salvaba Kike Royo desviando a córner. Y, en el 80, el empate, a la postre definitivo, tras una jugada a trompicones por la banda derecha de Carlos García, que consiguió llevar el balón al área pequeña, donde apareció resbalando Colinas para desviar al fondo de la portería con la puntera.

En los más de 15 minutos que aún quedaban, siguieron buscando la victoria dos equipos que, aunque no volvieron a marcar, sí que merodearon las respectivas áreas. En definitiva, el reparto de puntos fue lo más justo tras un choque sin dueño, en el que cada uno había tenido sus momentos y altibajos.