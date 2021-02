El Badajoz, campeón con un empate más

0-Badajoz: Kike Royo; Dani Fernández, Pablo Vázquez, César Morgado, Tomás Sánchez; Jesús Clemente (Min. 71 Guzmán Casaseca), Sergi Maestre, Álex Corredera (Min. 82 Íñigo Alayeto), David Concha (Min. 64 Adilson); Dani Aquino y Gorka Santamaría (Min. 64 Tahiru).

0-Talavera de la Reina: Edu Sousa; Choco (Min. 72 Mario Gómez), Bourdal, Juanma, Víctor Ruiz; Héctor (Min. 72 Monroy), Vicente, Ceberio, Añón (Min. 95 Miguel); Adighibe (Min. 35 Dorrio) y Rodrigo Fa.

Árbitro: Pérez Hernández (Madrileño). Amonestó a los locales David Concha, Álex Corredera, Tahiru y Adilson. Y en los visitantes, roja directa a Rodrigo (min. 10) y al segundo entrenador (min. 95) y amarilla a Héctor, Añón, Bourdal y al técnico Víctor Cea.

Incidencias: Partido disputado en el estadio Nuevo Vivero ante unos 4.700 espectadores.

A falta de tres jornadas, el Badajoz se proclama campeón del subgrupo 5B de Segunda B tras sumar su tercer empate consecutivo, esta vez con un 0-0 ante el Talavera de la Reina en el regreso de la afición blanquinegra al estadio Nuevo Vivero. El rival se lo puso difícil pese a jugar con diez desde el minuto diez por roja directa a Rodrigo tras arrollar a Kike Royo con los dos pies por delante en un balón dividido en el área blanquinegra. Pero su dureza y sobre todo sus constantes pérdidas de tiempo, especialmente del portero Edu Sousa, para detener un partido que tuvo numerosas interrupciones y se prolongó seis minutos en la primera parte y ocho en la segunda, rompieron el ritmo del Badajoz que no fue capaz de materializar ninguna de sus ocasiones.

Las cuatro oportunidades más claras fueron dos de Jesús Clemente, una en la primera parte en un remate fuera ante la salida del meta y otra en la segunda en un cabezazo que sacó el portero, un remate de Dani Aquino, salvado por el meta y un cabezazo de Gorka que salió rozando el palo.

El partido tuvo susto incluido protagonizado por el delantero nigeriano Uzo Adighibe al perder el conocimiento tras hacer una falta a César Morgado y chocar con el defensa pacense en el minuto 35. Fernando Estévez que además de entrenador es médico salió rápidamente a auxiliarle, le acompañó hasta que se lo llevaron en camilla y se llevó una merecida ovación por su precioso gesto.

La primera llegada con peligro del Badajoz se produjo a los ocho minutos en un centro de Tomás por la izquierda al segundo palo, peina Dani Aquino y nadie llega al otro palo. Dos más tarde, se produce la expulsión de Rodrigo. Una vez recuperado Kike Royo, extraordinario pase de Álex Corredera a Jesús Clemente que para el balón con el pecho y ante la salida del meta remata fuera a los 14 minutos.

El Talavera se echa cada vez más atrás y los pacenses dominan aunque con dificultades para encontrar espacios hasta que un centro de Tomás por la izquierda lo cabecea Gorka y el balón sale rozando el poste izquierdo de la meta visitante. Era el minuto 24. Y de nuevo una gran acción con pase de Dani Fernández al punto de penalti y el remate de Dani Aquino lo despeja el meta. Tras un remate de Ceberio atrapado sin problemas por Kike, se produjo la acción de Adghibe que fue sustituido por Dorrio. A los 43, un centro de Pablo Vázquez por la derecha lo cabeceó Sergi Maestre y detuvo sin problemas el meta visitante. Hubo seis minutos de prolongación.

OCASIÓN TRAS LA REANUDACIÓN / En la segunda parte, el Talavera tardó en salir casi 20 minutos cuando los jugadores del Badajoz esperaban en el terreno de juego. En el 48, Jesús Clemente tuvo una gran ocasión en un cabezazo que sacó el meta, cuando estaba solo en el segundo palo tras un gran centro por la izquierda de David Concha.

Aquino volvió a tener otra ocasión en un remate de cabeza que sale rozando el palo a los 59 minutos. Cinco después, Adilson y Tahiru entran por David Concha y Gorka Santamaría. Tras un disparo fuera de Tahiru, el meta del Talavera siguió perdiendo todo el tiempo del mundo y a los 71, Dani Aquino pidió penalti por claro empujón de Víctor Ruiz cuando iba a rematar.

Palmas de la afición blanquinegra para animar al equipo en el cuarto de hora final, con una nueva llegada con centro de César, peina Sergi Maestre al área pequeña y despeja la defensa. El Talavera sigue con sus enormes pérdidas de tiempo, llevándose la amarilla Tahiru tras fingir una falta un defensa visitante.

Finalmente, un buen disparo de Dani Fernández lo saca Edu Sousa a los 85 minutos. El portero se vuelve a tirar al suelo para perder tiempo y aunque el partido se prolonga hasta el minuto 52, el marcador no se mueve.

Estévez: "Las tuvimos de todos los colores"

Fernando Estévez, entrenador del Badajoz, manifestó que «sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar ante un rival que presionaba y detenía rápido el juego. En el minuto 5 ya llevaban cuatro faltas rozando la amarilla… en el 10 fue expulsado su delantero y el partido se paró tres o cuatro minutos más. Desde entonces fue un acoso y derribo. Las tuvimos de todos los colores, podemos reprochar que no llegó el resultado pero no que no lo hemos intentado. En condiciones normales el partido debió caer de nuestro lado. Ellos no han inquietado nuestra portería, su única llegada prácticamente fue la expulsión y a pesar de eso sumamos un punto mereciendo más».

Respecto a la expulsión, Estévez dijo que «llevó al límite al juego de ellos, detenerlo constantemente y el partido no tuvo ritmo, pero a pesar de eso tuvimos ocasiones de todos los colores y la pelotita no entró».

Del lance de Adighibe, el técnico blanquinegro expuso que «sabes que trabajo en Urgencias habitualmente y estoy acostumbrado a este tipo de lances, especialmente en el terreno de juego. Mi intención lógicamente era ayudar y cuando llegué, estaba conmocionado, tenía un golpe costal y posiblemente una costilla rota, me limité a explorarlo, estaba desorientado pero tenía pulso y ventilaba bien, lo pusimos en posición lateral de seguridad, trajimos la pala y se ha trasladado a la ambulancia para que le hiciesen las pruebas pertinentes. Recuperó el conocimiento y después no sé qué habrá pasado».

Preguntado por si le preocupan los tres empates consecutivos, dijo que «me preocupan los resultados porque aquí vivimos de eso y son tres empates. Tenemos que seguir mejorando, hay cosas que pulir y sobre todo cuando llega la adversidad, pero a pesar de esto somos el equipo con más puntos en España, campeones de grupo. Hemos conseguido un título anecdótico al que hay que dar valor y si perdemos, porque lo de hoy sabe a derrota, que sea así sometiendo al rival con claras ocasiones de gol».