Badajoz-Coria, test que sirve para los dos

Tras dos días de descanso, la plantilla del Badajoz volvió al trabajo de cara a los playoff para subir a Segunda en su última semana de entrenamientos en casa de esta temporada. Jugará un último amistoso este viernes ante el Coria --que también disputará fase de ascenso a Segunda B en Mérida-- a las 20.00 horas en el Nuevo Vivero. Álvaro Trigo, director general del Badajoz, explica que “nos quedamos con las sensaciones, el equipo está bien, los chicos están soltándose y cogiendo ritmo de competición. Todo el mundo que ha estado en dinámica de grupo está participando y se están repartiendo minutos para que todos lleguen en las mejores condiciones posibles”.

Trigo asegura que los jugadores están tranquilos “y eso nos da confianza a nosotros. Están animados, con ganas de que llegue el día. Llevan cuatro meses trabajando todos los días, sacrificando muchas cosas y ojalá tengan recompensa. Nos quitamos el sombrero con los jugadores y el cuerpo técnico”.

Al día siguiente del amistoso, el sábado por la tarde la expedición partirá hacia Marbella tras realizar una ofrenda floral a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Soledad, sin posibilidad de acceso para los seguidores pacenses. A partir de las 19.00 horas, recibirán el cariño de la afición blanquinegra que despedirá a los jugadores por las calles. La salida será desde el Teatro López de Ayala y Puerta Palmas y la Fuente de la Constitución serán puntos clave porque estarán situadas las peñas.

A este respecto, la Federación de Peñas del Badajoz convocó a todos los aficionados que deseen acompañar al autobús del equipo en su salida a tierras andaluzas desde la propia Fuente de la Constitución, “el mejor sitio para despedirlo y donde volverán para celebrar nuestro ascenso”, refleja la federación en un escrito en redes sociales. Harán un pasillo con sus banderas blanquinegras por la calle Enrique Segura Otaño hasta llegar a dicha fuente. “Cuando volváis aquí, en nuestra fuente os esperaremos para celebrarlo”, cantarán todos juntos.

Las peñas del Badajoz piden por favor que todos los seguidores tengan en cuenta las medidas de seguridad debido a la pandemia, distancias y mascarillas. “Despidamos al equipo con cabeza”, añaden.

El Badajoz disputará su primer encuentro, ante el Bilbao Athletic, el día 18 a las 20.00 horas en el Nuevo Mirador de Algeciras. Si gana el 22 serían las semifinales y si vence, el 25 o 26 la gran final. El club aún desconoce dónde tendría que jugar los otros dos partidos si va superando las eliminatorias. La RFEF aún no ha comunicado nada.

Álvaro Trigo declara que "estamos trabajando para organizar todo pero con mucha ilusión y ganas de que llegue el día porque se nos está haciendo largo". El trabajo ahora pasa por viajes, hoteles, campos de entrenamiento "y ultimando todos los detalles para irnos el sábado a Marbella y trabajar lo mejor posible en la semana que estaremos antes del primer partido".

El equipo de Pedro Munitis entrenará en Marbella y no podrá hacerlo ningún día en el escenario del primer partido en Algeciras "porque no permiten entrenar en el campo en el que se jugará. Todos los entrenamientos serán en Marbella y trataremos de adaptarnos a la humedad, que es lo que más nos preocupa, porque al calor ya estamos acostumbrados...", argumenta Trigo. Para el primer partido, el Badajoz no podrá contar con el centrocampista Djak Traoré, que está sancionado.