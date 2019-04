El Badajoz, con la cuarta posición en el punto de mira

El Badajoz quiere ponerse a dos puntos del cuarto, el UCAM Murcia, al que visita a las 17.30 horas. Para ello necesita ganar a los murcianos. No tiene bajas el equipo de Mehdi Nafti que reconoce que una victoria les pondría en muy buena situación a falta de seis jornadas para el final. «Si se gana el domingo se puede ver el futuro de manera muy positiva, sí», declara el técnico para añadir que las preguntas que se hacen son «¿Estamos bien? ¿Por qué estamos bien? ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos bien?».

El reto blanquinegro es apretar al top 6 de arriba. «Queremos seguir sumando puntos y decir que aquí estamos nosotros y no por milagro sino por trabajo propio. Queremos levantar la mano con mucha humildad y decir que aquí estamos».

Del rival, Nafti dice que el UCAM Murcia «es un equipo que propone mucho, que arriesga, que necesita tener el control del juego porque genera muchas ocasiones de gol por partido. En líneas generales suele tener partidos abiertos y no creo que eso vaya a cambiar el domingo».

DISFRUTAR CON EL FÚTBOL / Las diferencias entre ambos equipos, «es que ellos están en una posición donde querían estar a principio de temporada y quieren mantenerlo. Nosotros vamos a intentar molestar a los más grandes de la temporada, no sólo el domingo sino hasta final de temporada».

Para Nafti, las claves son «tener más intensidad y agresividad que ellos, estar preparado para sus transiciones, manejar el balón parado y sobre todo no tener ningún complejo a la hora de jugar. No entiendo porqué mis chicos han jugado de esta forma con balón contra el Cartagena en el segundo tiempo y fuimos incapaces de hacerlo en Don Benito. Ahí está el matiz, me gustaría tener esa personalidad también cuando vamos fuera de casa ante un gran equipo como el UCAM y no tener miedo a tener el balón».

El técnico espera un gran ambiente. «Ojalá. Para eso los chicos disfrutan los domingos. Me imagino que sus jugadores y el entrenador Pedro Munitis quiere que el campo sea una caldera y una fiesta. Es mejor jugar así que ante tres o cuatro personas. El fútbol sale ganando».

La ausencia de bajas ha obligado a que todos sus descartes hayan tenido que ser por decisión técnica y no por lesión o sanción. Se han quedado fuera Juanjo García, Prosper Mendy y Jordan Greenidge.