El Badajoz, a dar otro paso al frente con sus seguidores

A por la tercera victoria consecutiva que le mantenga en puestos de play-off de ascenso. Es la meta del Badajoz, que tras superar al Talavera y al Villarrobledo recibe al UCAM Murcia, que llega con dos exjugadores blanquinegros en esta misma temporada, el centrocampista Carlos Portero, que podría ser titular, y el delantero Dani Segovia. Los murcianos son novenos a diez puntos del Badajoz, tercero y el Yeclano, cuarto, por lo que el partido también es importante para ellos de cara a acercarse a los puestos altos.

La única baja blanquinegra es el lateral izquierdo Kike Pina, que sigue recuperándose de su rotura de isquiosurales. Ya está recuperado Fede Bikoro y los demás también están a disposición del técnico Pedro Munitis que ve a su ex equipo “el más complicado de los que hemos tenido hasta el momento porque es capaz de aunar una gran plantilla con muy buenos jugadores que están muy bien trabajados a nivel táctico. Será un partido interesante».

Interesante y especial «porque el año pasado y parte del anterior estuve allí, muy bien, me aportó muchísimo a nivel personal y profesional y tengo muchas ganas de ganar este partido».

Munitis resalta que el UCAM «es muy diferente del año pasado. Hay tres jugadores, Galas, Adán y Chavero y todo lo demás es nuevo. Han pasado tres entrenadores durante la temporada y conozco de ellos lo que hemos podido ver en los últimos días». En el Badajoz, después de dos triunfos consecutivos, «tenemos que seguir enfocando el trabajo de la misma manera, tratando de aislarnos de los resultados positivos y negativos. Y pensar en nosotros y en lo que nos vamos a encontrar, pero es cierto que se trabaja mucho mejor después de victorias».

Para Munitis es complicado hacer un once y una convocatoria ante el buen nivel de todos sus jugadores. «Me genera malestar porque veo cómo trabajan cada semana y empatizo con ellos porque no hace mucho tiempo que estuve en su situación y el futbolista entrena para jugar y si no, para estar dentro de los que tienen esa posibilidad y quedarse fuera es durísimo porque se están partiendo la cara y tienen una actitud desde el primer día de aprender, aportar, sumar...pero habrá momentos en los que tendrá que participar uno y otros momentos para los que ahora no están jugando. Necesito que todos estén enchufados». También subraya que «la forma de seguir creciendo no es el resultado sino el proceso diario».