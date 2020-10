Badajoz y Don Benito comunican un positivo por covid-19 por plantilla

El domingo juegan en el Nuevo Vivero y en las últimas horas han comunicado un positivo por covid-19 en la plantilla. Badajoz y Don Benito miran al derbi con este último sobresalto.Tras las últimas pruebas PCR realizadas a la plantilla los servicios médicos del CD Badajoz confirman un caso positivo de covid-19, algo que también ocurre en el club calabazón, a quien el virus está afectando especialmente.

"Dicho caso es asintomático y se encuentra aislado en su domicilio cumpliendo el protocolo sanitario, bajo el control y seguimiento de los servicios médicos del club y las autoridades sanitarias", comunicó en la tarde-noche este viernes el club pacense.

"Como ha realizado desde el primer día de trabajo desde que comenzó la pandemia, el CD Badajoz continuará cumpliendo el protocolo sanitario establecido, así como todas las indicaciones de las autoridades sanitarias y deportivas pertinentes", agregó.

Mientras, el Club Deportivo Don Benito comunicó a última hora de la tarde de este viernes un nuevo positivo por covid en su plantilla. Se trata de un jugador que ha dado positivo en la segunda PCR realizada esta semana y que continuará en aislamiento domiciliario según el protocolo establecido por Salud Pública.

El club también ha anunciado que los tres jugadores que en un principio habían dado positivo cuentan con el alta médica y se han incorporado esta semana a los entrenamientos cuando se han ido conociendo los resultados de las nuevas pruebas diagnósticas.

A pesar de ello el club prepara el encuentro con el Badajoz sin tres jugadores que aún no tienen sus resultados desde que se realizaran las pruebas el pasado martes. “Los retrasos en la comunicación de las analíticas no es el único inconveniente al que se enfrenta el equipo pues, de estos tres, dos de ellos, Fran Delma y Konate no aparecen en el sistema del Servicio Extremeño de Salud, ni siquiera como pendiente de la prueba”, aseguran desde la entidad.

Por su parte, en la comparecencia previa al partido el entrenador del Don Benito, Juan García ha mostrado el descontento generalizado del equipo por los resultados de las pruebas “con jugadores muy importantes para nosotros” y que desequilibran la balanza del partido en el Nuevo Vivero.