Badajoz-Don Benito: el derbi de la nueva normalidad

Derbi con bajas por un positivo por covid-19 en los locales y varios en los visitantes que apenas han podido entrenar en las últimas dos semanas. Aún así, el Badajoz y el Don Benito llegan con la máxima ilusión de ofrecer un gran partido este domingo en el Nuevo Vivero (18.00 horas). Para los blanquinegros supone su primer encuentro liguero en casa tras empatar a uno en Socuéllamos y el debut de su entrenador Fernando Estévez; y para los dombenitenses su estreno en la liga al no haber podido disputar el choque ante el Extremadura del domingo pasado.

El Badajoz tiene dos bajas, la de Isi Ros por la grave lesión y la del jugador que ha dado positivo tras las pruebas PCR del viernes. Fernando Estévez ha trabajado muy duro desde el miércoles y ya deja huella en sus entrenamientos y declaraciones. «¿Presión? Presión es estar en una UCI móvil con un infarto o con un politrauma y tener que intubar y saber que de tu decisión depende la vida de otra persona. Eso sí es presión, esto es presión externa que tenemos que convertir en tensión. No veo tensión sino responsabilidad con la situación que tenemos entre manos».

Sin presion

El técnico no se siente presionado. «Mi foco de atención no va pensando qué pasará si no gano el domingo sino con la intención de hacer todo lo que esté en mis manos y más con el apoyo de Antonio Castaño para tratar de ganar el domingo. De nosotros depende el trabajo, que los jugadores estén centrados, subir un punto de intensidad para que el equipo se muestre como colectivo fuerte. Hacer méritos para conseguir un resultado y que no se pueda reprochar nunca el trabajo, la actitud, correr...y eso tienen que demostrarlo porque es evidente que calidad tenemos».

A la afición le pide un poco de paciencia «porque si todos tiramos del tallo verde que germina, se rompe». Eso sí, reconoce que «espero sintonía y que tengan argumentos para que se sientan orgullosos. La gente tiene una ilusión terrible. Hay que ir partido y con la calidad, intensidad y el trabajo que pondremos mereceremos muchos resultados. He vivido el Nuevo Vivero como visitante y he percibido que desde la grada aprietan y debe ser un arma porque con pocos argumentos que les demos están ávidos de que las cosas salgan bien».

Del Don Benito se centra en el rival en cuanto al juego, no en sus circunstancias ajenas. «Me ciño al juego. Cómo gestionan sus adversidades supongo que su míster que está bien preparado y sus jugadores les compete a ellos. Me centro en lo que tiene que ver el rival en cuanto al juego. Bastante tengo con preocuparme con lo mío. En juego es un equipo competitivo dentro y fuera de casa». Sus virtudes son «un bloque fuerte, muy competitivo, se arma muy bien en transiciones, sabe ganar y disputar las segundas jugadas, es un equipo con regularidad y vendrán con mucha ilusión. Esperamos un rival competitivo y un partido competido».

Por último, Estévez explicó también que «tenemos que transmitir intensidad tanto en ataque como en defensa y tiene que ser una seña de identidad a partir de este domingo. Me he encontrado un vestuario receptivo, sin trauma respecto a lo que ha pasado, hay rabia, tienen ganas de empezar a demostrar y trabajar como colectivo».

Duelo tras la cuarentena

El Don Benito afronta el derbi contra el Badajoz en una situación complicada, después de estar diez días en cuarentena y con sólo un entreno con la plantilla al completo.

"La realidad es que no hemos completado una sesión con todo el mundo, siguen faltando jugadores”, aseguraba Juan García en la previa de este viernes.

El entrenador del Don Benito no quiere excusas y asegura que estén los que estén van a dar el máximo: “Son conscientes de que ahora hay que dar un plus, juntarnos como la familia que somos y afrontar la situación con la mayor profesionalidad posible”, afirma el preparador calabazón.

García reconoce que estas semanas han exigido mucho trabajo por parte de todos por la excepcionalidad de la situación, pero que a pesar de ello saltarán al campo motivados y con ganas de sacar los tres primeros puntos en la liga: “Con ganas, realismo y sabemos que vamos a enfrentarnos a uno de los mejores equipos de la categoría, pero vamos a dar la cara para sacar los tres puntos”.

El equipo está pendiente de resultados de los test, pero han tenido problemas para que les lleguen a tiempo. Además se ha detectado un nuevo positivo. Así para el partido de hoy hay 18 jugadores habilitados, aunque hay jugadores con molestias. Al estar confinados no han podido ir a sus pruebas diagnósticas por lo que de la primera plantilla sólo hay disponibles 15 jugadores: “Mi equipo va a dar al máximo en los 90 minutos que vamos a competir en el nuevo Vivero”.

Sobre su rival, Juan García se ha referido al Badajoz como una de las mejores plantillas de Segunda B, con un entrenador muy preparado. En este sentido cree que han confeccionado un proyecto “precioso”, para llegar a sus objetivos: “Tienen mimbres para luchar por lo que se han propuesto”.

Juan García reconoció también que, a pesar de la situación de los últimos días, el partido mantiene el sabor a derbi, sobre todo en los que tienen pasado blanquinegro. “Aparecen muchos sentimientos en jugadores y en el cuerpo técnico por lo tanto la competitividad deportiva va a aparecer en ese partido”.

Alineaciones posibles:

Badajoz: Kike Royo; Dani Fernández, Pablo Vázquez, César Morgado, Tomás Sánchez; Sergi Maestre, Jesús Clemente; Adilson, Álex Corredera, David Concha; y Forgas.

Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Álex Herrera, Isma Heredia, Gonzalo, Peli, Manu Ramírez, Artiles, Xicu, Dani López y David Agudo.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Andaluz).

Estadio: Nuevo Vivero.

Hora: 18.00.