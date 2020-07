El Badajoz espera el jueves a un Barça B sin Ansu Fati ni Riqui Puig

El Badajoz se enfrentará al Barça B en el Nuevo Mirador de Algeciras este jueves a las 20.00 horas, tras el sorteo de la sede, no del rival que ya se conocía desde la noche del domingo. La otra noticia es que el Barcelona decidió que no viajaran al play-off de ascenso a Segunda ni Ansu Fati ni Riqui Puig, aunque sí lo hará el central uruguayo Ronald Araújo. El hombre más rápido de la liga, Chris Ramos, declaró ayer que «nos daba igual que vinieran, aunque personalmente me hubiese gustado jugar contra ellos porque son muy buenos y me gusta jugar contra los mejores. Nos daba igual quién jugara, vamos a hacer nuestro partido, a pasar de ronda y preparados para lo que venga».

Los blanquinegros valoran positivamente que el Barcelona quisiera reforzarse en las semifinales con tres futbolistas que están con el primer equipo. «El Badajoz se ha ganado durante toda la temporada el respeto de todos los equipos y es un honor que nos tengan respeto», comenta.

Chris Ramos no se perdió el Barça B-Valladolid Promesas de cuartos de final. «Estuve viendo el partido y el Valladolid le plantó cara al Barça B y lo hizo genial. Pensé que pasaría el Valladolid B porque lo he seguido durante toda la temporada y tiene un equipazo con grandes jugadores como el delantero Miguel de la Fuente que creó muchísimo peligro a la defensa del Barça, el defensa Diego Alende, el meta Samu Pérez... son muy buenos y le plantaron cara al rival”.

¿Y qué opinan los blanquinegros del emparejamiento de semifinales? «Es otro filial que tiene sus pros y sus contras. Estamos preparados igual que ante el Bilbao Athletic aunque el Barcelona B tiene más juego combinativo. Vamos a preparar el partido para llegar al partido de la mejor forma».

UN PARTIDO SIMILAR / El futbolista del Badajoz espera que el encuentro será más o menos de la misma dinámica que el pasado sábado ante el Bilbao Athletic. «Intentaremos plantarles cara, que no tengan tanto el balón y hacerles el mayor daño posible para pasar a la ronda final. Espero que tengamos el día y podamos hacerle mucho daño».

Físicamente resaltan que se encuentran muy bien. «La preparación con Moi es muy buena. Los que jugaron más minutos están más cansados pero todos estamos como aviones y llegaremos el jueves de la mejor manera posible».

Del partidazo del sábado con la victoria blanquinegra por penaltis, el extremo dice que «todos vamos a una, no importa lo que nos pase, cualquier adversidad nos da igual, vamos a muerte y a la vista está que lo volvimos a demostrar ante un Bilbao Athletic que es un equipazo y no pudo con nosotros jugando con uno más».

Y de su actuación, creando peligro con gran velocidad, Chris Ramos declara que «es lo que me viene pidiendo el míster y el cuerpo técnico. Salió el plan de partido que teníamos. Estamos muy contentos, con muchas ganas y ya pensando en el Barça B, que esperamos repetir».