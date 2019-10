El Badajoz estrena liderato en la visita al UCAM Murcia

El Club Deportivo Badajoz estrena liderato en el campo del UCAM Murcia, décimoquinto, este domingo a las 12.00 horas. Los blanquinegros tienen las bajas del lateral derecho Toni Abad por sanción y el delantero Jairo Morillas, que sigue recuperándose de un esguince de rodilla. Mientras, Héber Pena, que ha sido padre esta semana, podría jugar al igual que Djak Traoré. En el once estará seguro el ghanés Kingsley Fobi, que sustituirá a Toni Abad.

El técnico blanquinegro Mehdi Nafti resalta que el UCAM Murcia «está sufriendo, han cambiado de entrenador la pasada semana -Miguel Rivera- y han empezado con una derrota en Yecla. El nivel de jugadores a nivel individual es tremendo: Hugo Álvarez, Chavero, De Vicente, Aketxe, Higón...se encontrarán, espero lo más tarde posible, pero tienen un nivel muy bueno en Segunda B. La mala racha del UCAM está sorprendiendo a todo el mundo, a mis propios jugadores. Es un campo hostil con muy buenos futbolistas y tendrán que sacar su amor propio para demostrar por qué les ha fichado el UCAM. Estamos avisados de lo que nos podemos esperar el domingo».

Y enfrente, el exblanquinegro José Higón. «Me va a hacer mucha ilusión darle un abrazo porque es un chico especial», resalta Nafti para añadir que Higón «tiene un corazón enorme. La temporada pasada me lo pasé muy bien con él. Se esfuerza en cada partido, da lo mejor de sí mismo y es un crack. En ese campo empezamos a creer en el play-off, Kike Royo paró un penalti en el 98 y La Condomina es un campo en condiciones».

SIN RELAJACIÓN / Habrá cambios, «pero no por la falta de intensidad. Seguimos con las rotaciones. Djak Traoré entra en la convocatoria, algunos se quedarán fuera de la convocatoria por primera vez, tengo gente con cuatro tarjetas...Lo estudiamos todo. Fobi entrará en el once el domingo y lo que me da más tranquilidad con mi plantilla es que los que menos minutos tienen, Fobi, Djak, Arturo, Jairo, Guzmán... son los que más y mejor entrenan. Están todos metidos en el barco y eso me da una tranquilidad a la hora de elegir. Kike Pina hizo un buen partido porque lleva tres meses entrenando como el que más y eso me da una tranquilidad y una fuerza. Ves a Guzmán entrenar y parece que tiene 20 años y cuando entre sé que va a rendir». Es el camino para sumar los tres puntos y conservar el primer puesto.