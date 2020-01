El Badajoz fichará a «cuatro o cinco titulares», dice Parra

Esperemos que el 2020 sea nuestro año», asegura el propietario del CD Badajoz, Joaquín Parra, para añadir que «nunca jamás hubiera pensado que iba a estar ahí pero estoy muy contento de haber aterrizado en Badajoz, tengo un equipo humano bestial, me siento querido, arropado y en Badajoz estoy en mi casa”.

Sus deseos para el 2020, «no los quiero decir por si no se cumplen...», bromea, para añadir que el ascenso sería «la repera», pero lo importante es la salud «y si no conseguimos el ascenso, será para la siguiente temporada».

Los Reyes Magos vendrán cargados de regalos en forma de fichajes. «Este año tengo hilo directo con el Rey Gaspar y estoy trabajando para poder anunciar de aquí a Reyes, por lo menos un par de fichajes. Me gustaría presentarlos para Reyes, haré lo posible pero no lo prometo».

Parra explica que en total quiere «cuatro o cinco refuerzos, que es lo que estamos trabajando. Futbolistas que puedan ser titulares, que los que hay tengan que pelear por estar en el once. Estamos luchando por meter más calidad. Tenemos una calidad impresionante pero hay que mejorar porque si ascendemos hay que tener un equipo para estar en Segunda porque no quiero ser un carrusel de sube y baja. Quiero que nos mantengamos y después pelear otro escalón más».

Los jugadores podrían venir de otras ligas. Parra argumenta que «estamos chequeando todo el mercado internacional. Hay que hacer un Badajoz grande y me gustaría que el Badajoz tuviera fondo de armario y si tiene que tener otros 22 jugadores, que los tenga, aunque haya que cederlos a otros equipos».

Respecto a nombres, Parra dice que «no puedo decir nada porque los equipos rivales empiezan a pujar y hacerlos más caros. En el momento que se escucha un nombre se encarece el precio del jugador. Todos los rivales de todas las categorías están pendientes del Badajoz».

LOS MEJORES REGALOS / En la cabalgata de Badajoz, este año Joaquín Parra tiene hilo directo con el Rey Gaspar. «He hablado con él y va a hacer los mejores regalos de la historia de la cabalgata de Reyes de la ciudad de Badajoz. No sólo caramelos para los niños sino que hará algo de mucho nivel para niños y adultos. Quiero que todo el mundo esté pendiente y será sorprendente. Será un momento espectacular, la cara de los niños, la ilusión...».

El estadio Nuevo Vivero se llenará ante Las Palmas, en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, el sábado 11 de enero a las 18.00 horas. «Jugando el Badajoz nunca se había conseguido un lleno y se conseguirá», augura el propietario blanquinegro para añadir que «quedan muy pocas entradas y se abrirá el fondo sur. Tenemos que dejar un diez por ciento del aforo para la UD Las Palmas pero tenemos que arropar porque tenemos que pasar. Ahora nos vienen tres partidos espectaculares: Yeclano, que lleva 37 partidos en casa sin perder y a ver si conseguimos ganarle, el siguiente es muy importante contra Las Palmas en la Copa del Rey y el que saque entrada le servirá para el Cartagena con el que nos podemos jugar el liderato el miércoles 15. Pido a todos los pacenses que por favor nos apoyen y nos ayuden para que aquello sea un Hervidero. Tenemos una afición de Primera y vamos a demostrarlo. Llevamos más de 8.000 abonados, la campaña de segunda vuelta va muy bien y el próximo año podría haber sólo renovaciones, no abonos».

Por otra parte, Parra destacó que se intentará hacer un campo más grande. «Hemos hecho un estudio y desde el aro de los asientos hacia abajo podríamos hacer una obra para meter 4.000 asientos más. Es una posibilidad por si el equipo y la afición crecen».

De igual modo, Joaquín Parra lamentó no haber firmado aún el convenio de cesión del estadio con el Ayuntamiento de Badajoz. «Nos falta el convenio del campo y una Ciudad Deportiva. A ver si el Rey Gaspar puede hacer algo con el alcalde. Pensaba en Navidad haber hecho más reforma pero no podemos seguir gastándonos más dinero en un campo que no es nuestro. Me prometieron que el convenio estaría en noviembre. Ha pasado noviembre, diciembre...y veo que va a pasar enero y no podemos seguir haciendo cosas. Quería haber firmado una serie de conciertos importantes para junio, que hay que firmarlos con mucho tiempo de antelación y hacerlos en el estadio. Y a ver si se puede hacer algo, espero que sí».