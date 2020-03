El Badajoz jugará un partido a beneficio de los sanitarios cuando acabe la crisis

El Club Deportivo Badajoz organizará un partido amistoso a beneficio de los sanitarios extremeños. Así lo aseguró ayer su presidente, Joaquín Parra. «Cuando pase toda esta movida y podamos juntarnos todos en el campo, mi intención es organizar un partido ante un rival importante en agradecimiento a los sanitarios extremeños por la gran labor y el esfuerzo que están haciendo», declaraba el dirigente blanquinegr. «Somos solidarios y queremos hacer algo espectacular si nos dejan llenar el campo», añadía.

Respecto a la reanudación de la liga, Joaquín Parra, espera «que no tarde mucho. Tras las declaraciones de Luis Rubiales –presidente de la Federación Española de Fútbol– en las que asegura que se acabará la liga, espero que sea rápido. Tienen previsto terminarla antes del 30 de junio y si no, se alargaría más, pero no mucho».

QUE LA LIGA SIGA / Parra espera que se puedan jugar los 10 partidos de liga regular y el play-off de ascenso. «Espero que sí porque hemos hecho un presupuesto y una plantilla para hacer una liga completa y trabajar por el ascenso. Empezamos la liga con las condiciones de acabar la temporada, terminemos cuando terminemos y así se hará».

Respecto a la posible reestructuración de grupos de cara a la próxima temporada, Parra reconoce que «hemos hablado de una posibilidad que me gusta, pero no hay nada oficial. La opción que se bajara nos beneficiaría».

ORGULLOSO DE SUS JUGADORES / El presidente lleva el confinamiento «viendo numerosos vídeos del Badajoz y animando a todos «a que se entretengan en verlos porque se te pone el pelo de punta…».

De igual modo se mostró muy contento con sus jugadores. «Son más profesionales de lo que pensamos, estoy muy contento y orgulloso de los que llamo mis niños». Parra finalizó diciendo que sus futbolistas no quisieron primas si ganaban en Mérida, un partido que debía haberse disputado el pasado domingo en el estadio Romano. «Ya en la primera vuelta me dijeron que no querían primas si vencían el derbi y de nuevo me han dicho que ellos iban a Mérida a ganar sin primas. Entre todos los jugadores pusieron dinero para pagar un autobús para la afición y estoy muy orgulloso de ellos». Para ese encuentro se habían completado más de 20 autobuses de aficionados, que tendrán la oportunidad de seguir animando a su equipo cuando la liga se reanude.