El Badajoz de Munitis vuelve a fallar

Se le resiste la primera victoria al Badajoz de Pedro Munitis pues tras no poder superar al Córdoba en casa en esta jornada liguera cayó derrotado a domicilio frente el San Fernando (2-1), un equipo que ya ganó en el Nuevo Vivero (1-2) y que con los tres puntos de este domingo iguala en la clasificatoria con los pacenses, aunque superándolos por el gol average.

Tanto gaditanos como pacenses saltaron al Iberoamericano bahía Sur marcando un ritmo de juego muy alto, con intensidad sobre la salida de pelota y tratando de ser verticales y finalizar sus llegadas a las áreas. Así en el minuto cinco los locales avisaban por primera vez con una acción de estrategia, en un saque de esquina de Hugo Rodríguez botado muy cerrado con rosca que el portero foráneo Kike Royo se quitó de encima despejando de puños. Dosante más tarde el Badajoz respondía con un peligroso acercamiento en el que Gorka conectó con Aquino dentro del área con un buen pase, pero el disparo del atacante visitante lo atrapó el cancerbero local Rubén Gálvez con mucha seguridad.

Después la batalla prosiguió bonita, con una lucha en la zona ancha del terreno de juego por el control de la pelota ciertamente vistosa más allá de que no tuviera un ganador claro. Así y pese a los numerosos balones divididos ambos expusieron siempre sus argumentos ofrecimientos sin renunciar nunca a mirar a portería y buscar el gol que abriera la lata.

La siguiente ocasión se vio rondando el veinte y también fue extremeña, pero la plástica vaselina de Gorka Santamaría no cogió palos por muy poco. Sin embargo serían los isleños quienes golpearon primero, a pelota parada cuando poco antes de llegar a la media hora Gabi Ramos celebraba su partido 200 con el San Fernando marcando a la salida de un córner tras imponerse a todos de cabeza.

Pero el gol no desequilibró las fuerzas y tras recibir el primer tanto el Badajoz tuvo una más que buena respuesta, pues ni se puso nervioso ni se amilanó y siguió tranquilo tratando de hacer el fútbol que quería, sin caer en la precipitación concienciado de que podía hacer daño a su oponente a la menor ocasión. Una oportunidad que llegó diez más tarde pues Caballero no perdonó y empató el partido.

De ahí a la llegada del preceptivo tiempo de descanso todo continuó muy ajustado pero ya ninguno de los dos fue más ambiciosos. Ambos onces tomaron muchas más precauciones defensivas y no fueron tan ambiciosos como antes, sin duda ninguno de los dos quería cometer un error que pudiera costar uno de esos goles llamados psicológicos y marcharse a los vestuarios con el marcador en contra.

No habría tregua en la segunda parte pues no habían transcurridos ni dos minutos del reinicio cuando Dani Aquino a punto estuvo de hacer el segundo y encarrilar el resultado, pero la diosa fortuna no estuvo de su lado y su disparo desde la frontal lo repelió la madera.

MOMENTO CLAVE / El tremendo susto dejó a los locales durante unos minutos medio groguis, temerosos de su oponente y pecando de cierta precipitación con la pelota en su poder. Sin embargo con el paso de los minutos los gaditanos se rehicieron, la contienda se igualó de nuevo por completo y así se mantendría hasta la llegada de los primeros cambios tácticos efectuados por los técnicos. Sin duda el recambio introducido por el míster local Alberto González dio mejores resultados pues en cuestión de segundos y prácticamente en su primer contacto con el cuero el local Jorge García estaba muy cerca de marcar con un potente disparo al que respondió Kike Royo con una parada felina. Pero la acción animó a los isleños y tan sólo dos minutos más tarde Hugo Ropdríguez colgaba una buena pelota al segunda palo desde la banda y Omar Perdomo hacía el segundo tanto del San Fernando.

El choque entró en combustión y de seguido Aquino volvía a tener otra muy buena, pero su cabezazo se fue lamiendo madera. Y casi al instante Jorge García volvía probar fortuna con un disparo lejano. De ahí a la conclusión el Badajoz lo intentó con todas su fuerzas pero pese a mostrarse ambicioso apenas creó verdadero peligro de gol para empatar y de hecho la última clara la tuvieron los locales en una falta ejecutada por Kike Royo que le portero rechazó y Perdomo con todo a su favor envió fuera.

SAN FERNANDO 2

BADAJOZ 1

3Goles: 1-0 (min. 26) Gabi Ramos. 1-1 (31) Caballero. 2-1 (63) Omar Perdomo.

3Árbitro: Muñoz Piedra (Madrileño). Amarilla a Amelibia, Palma, Rodríguez, Vázquez; Candelas, Morgado, Guzmán y Caballero.

3Estadio: Bahía Sur.

3Espectadores: 2.000.

3San Fernando: Rubén Gálvez; Gabri Ramos, Lolo Guerrero, Amelibia, Pumar; Raúl Palma, Sandro Toscano (Carneiro, min. 79); Pedro Ríos (Jorge García, 60), Perdono, Hugo Rodríguez (Herrero, m. 69); y Ferrón.

3Badajoz: Kike Royo; Candelas, César Morgado, Guzmán (Isma Cerro, m. 60), Antonio Caballero (Julio Gracia, m. 84); Álex Corredera, Gorka Santamaría, Pablo Vázquez, Adilson, Fobi y Aquino.