El Badajoz naufraga en La Constitución

El Badajoz de Mehdi Nafti comienza con mal pie el año nuevo. El conjunto pacense cayó de manera clara ante el Yeclano, el equipo revelación en la clasificación. Los albinegros no pudieron hacer nada para puntuar en un estadio de La Constitución que presentaba un ambiente de gala con más de 3.500 espectadores. La primera mitad estuvo muy igualada, con dominio parejo pero con más ocasiones para los de Yecla. En la segunda mitad, el cuadro murciano atropelló al Badajoz con una exhibición de juego ofensivo. Alayeto y Fran Martínez dejaron sentenciado el choque en el inicio del segundo acto. Javi Saura, en el descuento, marcó el tanto de la sentencia.

Cuarta derrota de la temporada para los extremeños que acaban la primera mitad del campeonato en la cuarta posición, con cuatro puntos de margen sobre el Córdoba, quinto clasificado.



Comenzó el partido sin un dominador claro. Ambos conjuntos mostraban mucha intensidad en su juego, evitando así cualquier intento ofensivo por parte de los atacantes. La intensidad era tan alta, que antes de que se cumpliera el diez de juego ya había visto una cartulina amarilla un jugador de cada bando.

El centrocampismo predominaba y las ocasiones brillaban por su ausencia a lo largo de los primeros veinte minutos.

A medida que el encuentro avanzaba, el Yeclano comenzó a hacerse con la posesión del balón y el control del partido. El conjunto de Mehdi Nafti se fue aculando a causa del empuje local. Aún así, la primera oportunidad clara del choque fue para el Badajoz. Corría el 28´ cuando Carlos Portero realizó una gran jugada individual y sirvió el balón en bandeja a un Chris Ramos que no acertó en el remate.

Los locales respondieron pocos minutos después con una doble ocasión muy clara que salvó un zaguero visitante bajo los palos. Emocionantes minutos finales de una primera mitad con más intensidad que juego y que dejaba las espadas en todo lo alto de cara al segundo acto.



El paso por los vestuarios sentó muy bien a un conjunto murciano que marcaría el primer tanto del partido en el 48´. Centro medido de Rulo que Alayeto cazó, tras imponerse a los defensores visitantes, y batió a Kike Royo. Cuando el equipo de Mehdi Nafti todavía estaba recuperándose del tanto encajado llegaría el segundo gol local. Saque de esquina que dejó el balón muerto para un Fran Martínez que disparó al fondo de la red. Locura entre los aficionados del Yeclano y caras largas en los jugadores de un Badajoz que veían como se les escapaba la lucha por los puntos. El equipo de Sandroni había arrollado en cinco minutos al equipo menos goleado de la clasificación.

El Badajoz intentó meterse en el partido tras los dos goles encajados, pero las posesiones ofensivas de los extremeños carecían de velocidad y profundidad.

Las entradas de Adilson y Héber Pena dieron algo de frescura al ataque de los pacenses. Justamente sería el atacante portugués quien tendría la oportunidad de meter a su equipo en el partido, pero sus dos ocasiones no encontraron portería.

El Yeclano supo jugar muy bien con el marcador a favor. Sin balón estaban muy bien arropados, sin dejar ningún espacio a su rival. Cuando los murcianos tenían el balón, dormían el juego con largas posesiones de balón con las que hacían correr a los jugadores visitantes.

Con el equipo extremeño lanzado llegaría el tanto de la sentencia. Muy buen acción de Tonete en un contragolpe vertiginoso que dejo el balón muerto para que Javi Saura marcara el tercero.

No había tiempo para más, y el colegiado señaló el final de un partido oscuro del Badajoz, en el que no funcionó ni la defensa, ni el centro del campo ni la delantero.



La victoria local consolida al Yeclano como equipo revelación de la liga. El conjunto murciano se ha colado en el grupo de candidatos al ascenso contra todo pronóstico. El Badajoz, por su parte, necesitara recuperar su mejor nivel de juego si no quiere que equipos como el Córdoba roben la ansiada plaza de play off por el ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

Ficha técnica:

Yeclano Deportivo: Miguel Serna; Mario Sánchez, Marcos Álvarez, Fran Martínez, Ubay; Selfa, Vaquero (Vivancos, min. 73); Alayeto, Rulo (Javi Saura, min. 67), Castillo e Iker Torre (Tonete, min. 81).

Badajoz: Kike Royo; Kike Pina, Morgado, Pablo Vázquez, Casado; Caballero (Segovia, min. 76), Maestre; Carlitos (Adilson, min. 59), Julio Gracia (Héber Pena, min. 59), Chris Ramos y Gorka Santamaría.

Goles: 1-0, Alayeto (min. 48). 2-0, Fran Martínez (min. 52). 3-0, Javi Saura (min. 91´).

Árbitro: Calderiña Pavón (catalán). Amonestó a Fran Martínez, Selfa; Morgado, Kike Pina, Julio Gracia y Gorka Santamaría.

Incidencias: La Constitución, 3.800 espectadores.