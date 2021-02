El Badajoz no se fía del colista

Sin confianzas y tras un empate en casa del Villarrubia, el Badajoz vuelve a jugar fuera de casa para medirse en esta ocasión al colista Villarrobledo, a las 12 de la mañana de este domingo. El técnico Fernando Estévez cuenta con toda la plantilla tras volver Pablo Vázquez después de un partido de sanción y sólo tiene la duda de Tomás Sánchez con unas molestias en los isquiotibiales.

Los pacenses necesitan seguir sumando de tres en tres para llegar a la segunda fase en una gran situación y para ello lucharán por la victoria en sus cinco últimas finales, este domingo en tierras manchegas, a la semana siguiente ante el Talavera en casa con público, en su visita al campo del Villanovense, recibiendo al Mérida y visitando al Melilla.

"Los puntos esta semana tienen el mismo valor que los de cualquier otro partido y tenemos que darles valor porque tenemos que cruzar clasificaciones, estar pendientes del grupo de Madrid y menos de diez puntos es una ventaja importante para la segunda fase", asegura el entrenador del Badajoz, Fernando Estévez, para añadir que "no hay nada hecho y tenemos que empezar a unir los puntos de los dos subgrupos y pensar que cada semana es una oportunidad de sumar para acercarnos al siguiente objetivo que es la clasificación para el play-off".

Del campo del Villarrobledo, de césped natural, Estévez dice que "no hay que utilizar eso como excusa. En Villarrubia nos costó en la primera parte pero fuimos superiores en la segunda y la pena el gol del empate, pero valoramos positivamente el punto obtenido fuera de casa". Del rival, el técnico del Badajoz expone que "aunque sea colista, todos los puntos suman para la segunda vuelta y no se van a relajar, van con la intención de sumar. Además están adaptados a su terreno de juego, vienen de empatar en el minuto 85 ante el Extremadura, hacer sufrir al Mérida, empatar con el Melilla...eso demuestra que no nos va a regalar nada y no será un partido fácil ni mucho menos".

Estévez dice que el Villarrobledo tiene a jugadores de Segunda B que conocen muy bien la categoría. "Dani y Carmelo están muy bien, por dentro Galán, Chato, Latorre, los centrales...es un equipo competitivo. Lleva los mismos goles a favor que el Mérida que está cuarto con diez tantos y no será un partido fácil".

El rival del Badajoz ha hecho cambios en el mercado invernal. "Han salido Chico y Huertas pero han traído a jugadores que hacen que la plantilla tenga un nivel competitivo similar".

De sus jugadores, resalta la adaptación de Tahiru "a un ritmo brutal" y a Pedro Martelo "le está costando un poco más pero también tendrá participación". Y subraya que el que "no merezca en la semana jugar no lo hará en el partido" y pone como ejemplos a Diego Barri e Isma Armenteros que hasta el último día estuvieron entrenando en el Badajoz a un nivel competitivo "y han llegado a sus equipos siendo titulares. Ese nivel de competencia interna redunda en el equipo y también en el rendimiento de los jugadores. Ese nivel de exigencia entrenando también es para ellos".

VILLARROBLEDO: Nieves; Moreno, Navarro, Latorre, Márquez; García, Chato, Galán, Carmelo Merenciano; Dani Ndi y Lemiechevsky.

BADAJOZ: Kike Royo; Dani Fernández, Pablo Vázquez, César Morgado, Tomás Sánchez; Jesús Clemente, Sergi Maestre, Álex Corredera, Íñigo Alayeto; Dani Aquino y Gorka Santamaría.

ÁRBITRO: Rodríguez Carpallo (Valenciano).

ESTADIO: Nuestra Señora de la Caridad 'El barranco del lobo'.

HORA: 12.00.