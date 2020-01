El Badajoz, a por una nueva gesta

El Badajoz está a un partido de volver a hacer historia y pasar a los octavos de final de la Copa del Rey si gana esta noche a un señor equipo de Primera División (21.00 horas, Nuevo Vivero). El Eibar de José Luis Mendilíbar llega sin confiarse lo más mínimo tras estar cerca de ser eliminado por el Cacereño en la ronda anterior y lograr el pase a dieciseisavos en el minuto 92 y con un autogol del rival en el Príncipe Felipe.

El equipo armero vuelve a tierras extremeñas para enfrentarse a un Badajoz que está en un gran momento, viene de eliminar a Las Palmas, se crece ante las dificultades y le espera en su casa, el estadio Nuevo Vivero con un impresionante ambiente esperando la presencia de más de 11.000 espectadores.

Se perderán la cita por lesión tres jugadores muy importantes: Chris Ramos, Kike Pina y Adilson Mendes, mientras que podrán llegar a tiempo el central Iván Casado que está entre algodones y el lateral derecho Toni Abad después de un proceso febril y gastrointestinal. En cambio, los tres fichajes hasta el momento: el central Federico Bikoro, el interior izquierdo Kevin Van Kippersluis y el delantero Dani Aquino podrán estar en el banquillo o de inicio si el técnico Mehdi Nafti lo cree conveniente.

«Todos los partidos nos los planteamos como una final», resalta Nafti para añadir que “sólo pensamos en el partido ante el Éibar. Todos hemos querido la Copa y la pelearemos hasta el final. Iremos con todo, igual que fuimos a Amorebieta y contra Las Palmas. Este partido nos dio ganas de poder seguir compitiendo y encima en casa y con nuestro público animando y dándonos gasolina».

Del Éibar, Nafti dice que «me identifico con ellos. Su entrenador es de los mejores de España, su modelo de juego, un equipo super intenso que corre, pelea cada balón…Para mí es un espejo en donde puedo mirar y aprender. Es un club que ha hecho las cosas muy bien desde Segunda B a Primera».

LLEGAN AQUINO Y KEVIN / Dani Aquino, delantero de 29 años, con experiencia en Primera en el Murcia y el Atlético de Madrid y en Segunda en Valladolid y Numancia, destaca que eligió al Badajoz «porque han trabajado muy bien. Es un club en crecimiento, hablé en diciembre con Óscar de Paula y tienes que valorar dónde tu familia está mejor y puedes tener una estabilidad y seguir creciendo. Cuando ves que muestran interés en ti y el presidente dijo que no le gustaba ser un segundón dije, ese es mi sitio».

Un futbolista que muchos consideran que es de superior categoría espera aportar «mucho trabajo e ilusión» y donde más cómodo se encuentra es «de número diez, de segundo punta pero al final jugaré donde quiera el entrenador». Su padre, el mítico ‘Toro’ Aquino fue pichichi en el Mérida y el Betis, «siempre piensa en que yo sea feliz y esté lo mejor posible y estoy muy contento con la decisión que he tomado porque estoy donde quiero estar y hacia adelante», comentó ayer el atacante en la rueda de prensa de presentación.

Por su parte, el extremo izquierdo holandés de 26 años, Kevin Van Kippersluis que viene de la liga de Indonesia con pasado en varios equipos de su país como el Utrecht y el Volendam declara en inglés que «la primera impresión en Badajoz es muy buena y espero que el tiempo mejore la próxima semana por el frío. Estoy muy contento de estar aquí y en este club».

ADIÓS A JAIRO Y SEGOVIA / El Badajoz anunció ayer que prescinde de los delanteros Dani Segovia y Jairo Morillas para poder tramitar las fichas de Aquino y Kevin. Y lo hizo con el malestar con los jugadores del propietario blanquinegro Joaquín Parra, que cargó contra ellos en cuanto a la actitud que están mostrando en la hora del adiós.

«Jairo y Dani Segovia son dos los fichajes que más caros le han costado al Badajoz y como estoy aquí para defender los intereses del club, había que hacer estos descartes cuanto antes porque han sido los que menos rentabilidad han dado. Les busqué equipos para cederlos y hacer las cosas bien y al final terminaremos en los juzgados pero me da igual. No estoy dispuesto a que se rían de estos colores porque no quieren rescindir», incidió el máximo dirigente del club extremeño, sin duda molesto.

Ni siquiera esta polémica va a restar un ápice la expectación de hoy, desde luego centrada en el partido ante el Eibar. Si el Cacereño pudo incluso eliminarle, ¿por qué no el Badajoz, que es de superior categoría? Esta noche se saldrá de dudas. De lo que no cabe duda es que todos los argumentos están sobre la mesa para ver un gran espectáculo.