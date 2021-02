El Badajoz, a proclamarse campeón del subgrupo ante el Talavera

El Badajoz tiene numerosos alicientes en su partido ante el Talavera en la tarde del domingo (16.45 horas). El más importante es el regreso de la afición blanquinegra al Nuevo Vivero tras dos meses y medio y el segundo, que puede proclamarse matemáticamente campeón del subgrupo 5B si gana, o incluso dependiendo de otros resultados ya que supera en 11 puntos al segundo y tercer clasificado con 12 en juego.

La única duda de Fernando Estévez es el lateral izquierdo Tomás Sánchez, aún no recuperado de sus molestias en los isquiotibiales. El resto están a disposición del técnico, entre ellos Tahiru, que podría debutar en casa tras jugar sus primeros minutos como blanquinegro el domingo en Villarrobledo. Precisamente los pacenses vienen de dos empates consecutivos fuera de casa, en Villarrubia (2-2) y Villarrobledo (0-0) y buscarán reencontrarse con el triunfo en cuatro finales para el equipo pacense, que después jugará en casa del Villanovense, recibirá al Mérida y acabará la primera fase en Melilla.

«El Talavera por calidad de plantilla, presupuesto y dirección de despachos entraba entre los tres proyectos importantes a principio de temporada junto a nosotros y el Extremadura», declara el técnico Fernando Estévez para añadir que «tienen un plantillón, han hecho una inversión importante y están dirigidos por profesionales que vienen del mundo del fútbol. Es un buen equipo que porque esté en mitad de tabla no significa que su único objetivo no sea ascender a Liga Pro. No lograrlo sería un fracaso».

El entrenador del Badajoz expone que su rival llega en una situación de necesidad en la que podría salir el domingo del Nuevo Vivero a seis puntos de liga Pro con nueve en juego. «Tienen una necesidad imperiosa y uno de los partidos más difíciles que nos quedan es este. La afición disfrutará de un muy buen partido porque habrá muy buenos jugadores».

UN 0-3 ENGAÑOSO / También argumenta que el Talavera presiona muy arriba «y no vendrán a especular, lo tenemos claro». Y recuerda que aunque ganaran 0-3 en la primera vuelta, «tuvimos más dificultad de lo que dice el resultado porque sufrimos bastante en la primera parte y no abrimos el partid hasta la segunda».

Estévez espera disfrutar junto a la afición «de un domingo vibrante» y que su equipo «siga teniendo intensidad, protagonismo, quiera, se atreva, presione y veamos a un Badajoz reconocible como hemos visto en el 97 por ciento de la competición desde que soy entrenador del Badajoz».

Por último, tras lograr el primer paso de clasificarse para la Liga Pro y aunque puedan conseguir matemáticamente ya la primera posición «no estamos para celebrar nada. Hay que darle valor a lo que hemos hecho pero es el momento del reencuentro con la afición y seguir hacia el siguiente objetivo. No nos confundamos, lo bueno está por venir y hay que seguir generando para que se de esa posibilidad de llegar al segundo objetivo después de Liga Pro, que es disputar play-off”.

BADAJOZ: Kike Royo; Dani Fernández, Pablo Vázquez, César Morgado, Manu Cedenilla; David Concha, Sergi Maestre, Corredera, Adilson; Dani Aquino y Gorka Santamaría.

TALAVERA: Edu Sousa; Choco II, Bourdal, Fernández, Mario Gómez, Víctor Ruiz; Añón, Ceberio, Romero, Rodrigo Fa; y Chacopino.

ÁRBITRO: Pérez Hernández (Madrid).

ESTADIO: Nuevo Vivero.

HORA: 16.45.