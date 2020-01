El Badajoz se propone eliminar al Eibar tras la decepción inicial

El Badajoz tendrá que eliminar al Éibar si quiere enfrentarse a un equipo de Champions esta temporada en el estadio Nuevo Vivero. Los futbolistas no salieron contentos tras el sorteo de ayer de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey después de ver cómo se escapaban las opciones de enfrentarse a los mejores equipos de España. De salida, el primer palo con el Ibiza-Barcelona, acto seguido esperanza con el Logroñés-Valencia al que respondieron con un «bueno, bueno…» y más tarde con la Cultural Leonesa-Atlético de Madrid escuchándose un «bien, vamos», ya que esperaban con gran ilusión que la cuarta bola en salir fuera la del Badajoz que se enfrentaría al Real Madrid «Ahí, ahí…», gritaban expectantes.

Pero no. Salió el Unionistas de Salamanca y la decepción fue evidente. «Venga ya, venga ya…qué mala suerte macho…», se escuchó en la sala de vídeo del estadio Nuevo Vivero, en la que se reunieron todos los jugadores con una multitud de medios de comunicación.

KIKE PINA / La eliminatoria será especial para Kike Pina, que pertenece al club azulgrana. «Me siento bien, contento de que nos haya tocado el Eibar. Es verdad que veníamos con la ilusión de que nos tocara uno de los cuatro que jugaron la Supercopa. Tanto para el club como para la ciudad hubiera sido muy bonito pero personalmente si no era uno de esos cuatro prefería al Éibar para poder reencontrarme con ellos». Aunque sea jugador en propiedad del club vasco, Kike Pina podrá jugar «si el míster lo cree necesario y si no estaré en el banquillo, en la grada o donde haga falta».

Reconoce el futbolista que el hecho de que el Cacereño estuviera a punto de eliminar al Éibar les da más fuerzas para pensar en ganarles. «En la Copa del Rey el nuevo formato beneficia a los clubes más humildes, el Valladolid pasó por penaltis, el Cacereño estuvo a punto de forzar la prórroga, Las Palmas aquí lo pasó mal y hubo más sorpresas. Cualquier equipo que venga a Badajoz lo pasará mal».

El Éibar ha dejado huella en Cáceres por su gran deportividad. Kike Pina explica que “desde el primer día que llegué me trataron como parte de su familia. No tengo ninguna pega, al revés, son todo halagos para el club. La adaptación muy sencilla y cuando entrené con ellos parecía que era uno más de la primera plantilla. Tienen un modelo de juego muy claro con grandes jugadores y nos costará vencer, pero a ellos también». El objetivo es llegar a los octavos de final. «Si el balón está en juego tenemos opciones de pasar y no daremos ni un esférico por perdido», recalcó.

MÁS OPCIONES DE PASAR / Uno de los capitanes, César Morgado dijo que no están «decepcionados» aunque tenían la ilusión de que les tocara el Madrid, Barça, Atlético o Valencia. «Pero al final es un premio lo que estamos viviendo. A pasar eliminatorias y a competirlas, el Éibar no es el más atractivo pero será un partido de Primera División y ahora veo más posibilidades».

El central espera que hagan un partido como ante Las Palmas «y el ambiente sea el mismo y podamos disputar esa eliminatoria. Pasar sería una locura porque te metes en octavos de final, ya sí que te tocará un equipo más fuerte y sería un sueño. El Eibar tendrá que hacer las cosas muy bien para intentar ganarnos, somos un gran equipo y ellos también lo tendrán complicado», declaró César Morgado.