El Badajoz puede encarrilar la liga ante un Extremadura en apuros

Este domingo a las 12.00 se disputa el derbi de la cordialidad en el fútbol extremeño, en el Nuevo Vivero y a puerta cerrada. Se enfrentan el Club Deportivo Badajoz, líder con 28 puntos, producto de 9 victorias, 1 empate y 1 derrota y el Extremadura Unión Deportiva, quinto con 14 puntos y un partido menos: 3 triunfos, 5 empates y 2 derrotas, una de ellas en el Francisco de la Hera ante el Badajoz, 0-1 con gol de Gorka Santamaría.

El entrenador del Badajoz Fernando Estévez, que ya suma nueve triunfos con los blanquinegros en diez partidos, destaca que «jugamos ante un muy buen rival. La llegada de Manuel ha revitalizado al equipo y también de los nuevos propietarios arreglando la situación económica que pudiera tener el equipo. Creo que se va a parecer más al de la primera parte de la competición que al que ha tenido dudas en mitad del desarrollo de la liga».

Para Estévez, el Badajoz se enfrentará a «una de las mejores plantillas, con jugadores de una calidad extraordinaria. Y advierte que aunque jueguen en casa, «el Extremadura no cambiará un ápice su comportamiento, será fiel a sus señas de identidad de querer ganar, apretarte alto, jugar con intensidad y mostrarse como un equipo abierto. El miércoles los vi ante el Don Benito, compitieron a un muy buen nivel y eso es lo que espero, un equipo que no renunciará a sus señas de identidad y hará un partido completo el domingo». Estévez insiste en que «tendremos un Extremadura muy reconocible, acorde a lo que es Manuel, dice mucho su trayectoria y que haya querido volver a ayudar al equipo y ponerse al frente otra vez de una situación compleja. Máximo respeto no sólo al equipo sino a su entrenador».

El entrenador del Badajoz subraya que lo importante en Segunda B es «el trabajo, la regularidad, la constancia, no centrarse en el objetivo sino terminar una semana y empezar otra centrándote en lo importante. Ellos con un partido menos están en condiciones de meterse entre los tres primeros y va a ser un partido difícil. No nos va a regalar nada por su capacidad y comportamientos».

Será un gran derbi a puerta cerrada. «Ojalá pudiéramos tener afición pero no podemos quejarnos porque allí ellos no la tuvieron y en ese sentido nos lamentamos pero no lloramos. Estamos en una situación compleja, hay que ser muy respetuosos con eso y evidentemente también por la particularidad de la situación que vivimos ojalá podamos dar una alegría a la afición del Badajoz entre adversidad, restricción y limitación. Queremos tener un buen comportamiento y ojalá logremos los tres puntos para seguir en la racha que llevamos».

LOS AZULGRANAS / El Extremadura llega al derbi con una necesidad imperiosa de puntuar, especialmente tras el tropiezo entre semana ante el Don Benito. No obstante, Manuel Mosquera se encargó de recalcar por activa y por pasiva que «tenemos armas para ganar en Badajoz», mensaje a todos aquellos q ue se muestran escépticos con su equipo.

La mejor noticia para los azulgranas es ver como algunos de sus jugadores se alinean para esta batalla determinante. Así las cosas, en la convocatoria han entrado Sergio Gil, Fran Cruz y Owona, novedades con respecto al encuentro del pasado miércoles.

Sergio Gil no juega, precisamente, desde el partido de la primera vuelta ante el Badajoz. Ese día tuvo una lesión en el abductor que le ha llevado a otras lesiones menores y a tres meses fuera de los terrenos de juego. No está para ser titular, pero Manuel podría darle los primeros minutos en su reaparición.

Fran Cruz llega a tiempo para la cita tras unas molestias musculares de las que parece recuperado. Su concurso se antoja primordial ante la ausencia de centrales naturales. Si juega, no tendría que hacerlo Pedro Melli, el jugador del filial y sería Fran Cruz el que acompañaría a Saúl en el eje de la defensa.

Owona ha entrado en la convocatoria, pero no se espera que juegue ningún minuto al faltarle algo más de recuperación.

Pese a las recuperaciones, el Extremadura ha tenido que incluir a cuatro jugadores del filial en la convocatoria. Uno de ellos, Tala, volverá a ser titular en el lateral izquierdo ante la ausencia de Jilmar, lesionado. Dani Pérez es el otro lesionado del equipo.

El conjunto almendralejense necesita salir de Badajoz, no sólo con un buen resultado, sino con unas buenas sensaciones que le hagan ser optimistas de cara a lo que resta de temporada.

BADAJOZ: Kike Royo; Dani Fernández, Pablo Vázquez, César Morgado, Tomás Sánchez; Guzmán Casaseca, Sergi Maestre, Álex Corredera, David Concha; Dani Aquino y Gorka Santamaría.

EXTREMADURA: Casto: Nico Hidalgo, Saúl, Fran Cruz, Tala, Elías Pérez, Dani Toribio, Pastrana, Nando Copete, Kike Márquez y Rubén Mesa.

ÁRBITRO: Fernández Buergo (Comité asturiano)

ESTADIO: Nuevo Vivero.

HORA: 12.00.