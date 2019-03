El Badajoz quiere ganar en el feudo de un rival directo

En un excelente momento defensivo con seis partidos sin que el meta Kike Royo encaje un gol y un total de 555 minutos, el Badajoz visita a un rival directo en la zona media-alta de la tabla, la Balompédica Linense, este domingo a las 17 horas. Los de Mehdi Nafti vienen de sumar dos empates consecutivos y tienen 41 puntos, los mismos que el equipo de la Línea de la Concepción, aunque para el técnico blanquinegro «nosotros no tenemos rivales directos ni para arriba ni para abajo».

El centrocampista Adama Fofana ya se ha recuperado de su lesión y ha entrenado con el grupo durante la semana y Guzman no se desplazó por lesión. «Ha sido una buena semana de trabajo muy intensa y dura», explica Nafti para añadir que espera un partido complicado. «Ya me enfrenté a la Balompédica Linense con mis dos ex equipos y fueron partidos muy intensos y duros. Es un rival que tiene muchísima pegada arriba, mucha velocidad, de los equipos que menos posesión de balón tiene. Defiende muy bien, sabe lo que hace, es un equipo muy intenso y tendremos que estar a la altura si queremos llevarnos los tres puntos de allí».

Echando la vista atrás, del 0-0 ante el Talavera de hace ocho días, Nafti no considera que hicieran «un mal partido» aunque reconoce que «nos faltó chispa». Argumenta que el equipo «ha encontrado un equilibrio defensivo pero me gustaría crear más peligro. Los jugadores son conscientes de ello pero estamos llegando a un tramo de la temporada en la que todos los equipos nos tenemos muy estudiados, cada punto es vital mirando hacia arriba o hacia abajo y es verdad que si te fijas, de los 10 partidos de la última jornada el 70 por ciento fueron goles a balón parado. Los equipos no arriesgan tanto y eso supone un esfuerzo más para nosotros para abrir la llave».

Nafti cree que están cerca de volver a la senda del gol. «Nos falta muy poco. A nivel de orden y bloque no sufrimos ante el Talavera pero la clave fue no robar más balones en campo contrario que te permite tener ocasiones de gol. En Primera es complicado tener una ocasión de gol cuando tienes a todo el bloque detrás del balón; pues en Segunda B... La clave es robar balones en campo contrario y pillar al rival abierto para tener oportunidades».