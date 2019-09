El Badajoz quiere quitarle el liderato al San Fernando

A por el liderato con una victoria ante el líder San Fernando, a las seis de esta tarde en el estadio Nuevo Vivero. El Club Deportivo Badajoz, con la única baja del lateral izquierdo Kike Pina por lesión, quiere arrebatar la primera plaza del grupo IV al equipo gaditano que llegará con el ex delantero blanquinegro Francis Ferrón. Habrá un gran ambiente desde la una de la tarde en los exteriores del estadio, con foodtracks, barra con bebidas, actividades para niños, DJs...

Al técnico local no le preocupa Francis, el goleador andaluz, al que dijo tener mucho cariño.»Si ganamos 3-1 que Francis marque el gol de su equipo que me alegraría. No me preocupa. Eso sí, es un jugador muy peligroso, un delantero con muchísima calidad, hemos hecho hincapié durante la semana y jugadores como Kike, César, Toni, Candelas... lo conocen y saben el talento que tiene. Le deseo que acabe pichichi con 40 goles pero que aquí tenga el menor protagonismo posible, está claro».

Tampoco le preocupa que el rival esté más informado: «Al final todos los jugadores se conocen, los jugadores también, hay plataformas como wyscout...al final todo se sabe. Lo que está claro es que Francis podrá dar indicaciones sobre nuestra plantilla pero no nos preocupa».

Del San Fernando, añadió que tiene más protagonismo con balón esta temporada que la pasada, «con la línea más adelante, los Pedro Ríos, Perdomo, Hugo, Francis... Tiene jugadores de muchísima calidad, un equipo muy preciso en campo contrario, cualquiera de los cuatro podría jugar en cualquier equipo de Segunda. Será un partido muy disputado en el que se enfrentarán dos buenos equipos».

Tras tres partidos sancionado, vuelve al banquillo y resume su experiencia lejos del terreno de juego. «Te sientes muy frustrado. Pero hay que aceptarlo. Tengo la suerte de tener un cuerpo técnico muy fiable. La gente ha hecho un gran trabajo durante estas tres jornadas, pero yo no voy a cambiar».

Asegura que no tiene decidido el once inicial ni el sistema. «Hemos visto que jugando con dos delanteros el equipo ha sido muy competitivo como en Cádiz y con un medio centro más, en Córdoba o incluso en Cartagena, el equipo ha dado la talla también. Tengo la suerte de tener una plantilla que interpreta bien los momentos del partido. Aparte de su calidad, es un grupo bastante inteligente», concluye.