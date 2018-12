El Badajoz quiere refrendar el buen juego con victoria

Buena oportunidad pa que el Badajoz logre una victoria a domicilio en el feudo del colista, el Atlético Malagueño (12.00 horas). Los blanquinegros son decimoterceros con 19 puntos aunque llevan dos semanas sin ganar. Quieren refrendar su buen juego, sobre todo el de la segunda parte en Almendralejo, con un triunfo que les haga subir posiciones. Mientras tanto, el rival de los pacenses es el último con solo 7 puntos, aunque antes de perder en casa del Villanovense venía de ganar dos partidos ante el Sevilla Atlético y el Sanluqueño.

El técnico Mehdi Nafti podrá contar con todos sus efectivos excepto José Ángel por lesión, aunque tiene algunas dudas por golpes como Kamal, que no ha entrenado en toda la semana por una lesión en el hombro, y a Damián Petcoff también le molesta el hombro, además de Ezequiel Lamarca con molestias en una rodilla.

En el lado positivo, el Badajoz recupera al meta Kike Royo y al delantero Francis Ferrón, tras sanción. «Recuperar a Francis y haber recuperado anímicamente a Ezequiel tras los buenos minutos que hizo ante el Almería B me dan más opciones para elegir arriba, es verdad», reconoce el entrenador del Badajoz.

Para Nafti la clave será «no repetir los 20 minutos que hicimos en Jumilla, insistir en lo que hemos hecho bien y que el partido que hemos hecho en Cartagena nos sirva de referencia». Sus sensaciones tras el empate ante el Almería B son buenas. «Nos dejamos demasiado llevar por el resultado porque tras ver el partido de nuevo incluso con los chicos, pasamos de hacer un partido bueno a uno muy bueno. Te vas al descanso con 0-1 y si el resultado hubiera sido al revés hubiéramos hablado de un primer tiempo muy bueno. Sabemos que al final lo que vale es el resultado, pero el trabajo diario también vemos lo que hacemos bien los domingos y hay que crecer a partir de ahí».

NUEVO FILIAL ENFRENTE / Su equipo se encuentra anímicamente «bien» porque los jugadores hacen bien los domingos las ideas que propone durante la semana, pero Nafti subraya que «no podemos crear una obsesión hablando siempre de la falta de acierto o de gol porque no conseguiremos nada positivo del bloqueo que tenemos en el área, que el balón no entra. Será al revés, produciremos el efecto contrario para los chicos y por tanto hay que insistir en lo que hacemos bien, corregir errores y convencidos y con total confianza de que el balón entrará».

Y llega otro filial, que hay que afrontar de la misma manera que ante el Almería B. «Contra los ‘niños’ nunca sabes lo que te esperas. La fuerza de un filial que al final puede ser un defecto es que no tienen miedo a perder y les hace más peligrosos. Les gusta atacar, generar ocasiones de gol, también tiene fallos delante de la portería, un equipo peligroso que tenemos que ir allí con muchísima seriedad y concentración, pero lo que importa es lo que vamos a proponer nosotros».

Respecto al césped, expulsiones y árbitros, Nafti deja un mensaje. «Prefiero que la gente opine por sí misma cuando ganemos un partido. Porque me estoy dando cuenta que cuando ganamos un partido, el campo no está bien, los árbitros son muy duros con nosotros... y cuando el resultado no está a favor, no quiero que la gente lo interprete como una excusa. Por eso dejo los comentarios para la gente y nosotros dentro del vestuario y en el club sabemos lo que hay».