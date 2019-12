El Badajoz quiere seguir creciendo en casa del Recre

A demostrar la mejoría en casa del decano del fútbol español. Tras romper la condición de invicto del Marbella, el Badajoz, tercero con 25 puntos, visita al Recreativo de Huelva, decimosegundo con 16 (12.00 horas).

El técnico Mehdi Nafti no podrá contar con Álex Corredera, sancionado, Julio Gracia lesionado con una microrrotura en el isquio, y Fobi tras jugar con la selección sub-23 de Ghana. En cambio, recupera a Kike Pina por sanción y Sergi Maestre y Chris Ramos tras lesión.

A juicio de Nafti, el Recreativo tiene una plantilla «fantástica» y sus armas son «sus jugadores y su entrenador». El técnico blanquinegro añade que «si miramos lo que tienen arriba, cuidado, con Cruz, Chuli, Quiles, Isi Ros, Alfonso, Quique Rivero... más lo que tienen atrás, su experiencia y en el banquillo sobre todo. No hace falta decir quién es Alberto Monteagudo».

Nafti reconoce que «llevan una racha negativa de resultados» pero advierte que los encuentros que ha visto del ‘Recre’ «especialmente contra el Murcia, el Cartagena y el Recreativo Granada, quitando el partido en Yecla, este equipo no está más arriba en la clasificación porque el balón no ha entrado en la portería. El puesto del Recre en la tabla no nos va a engañar. Sabemos dónde vamos a jugar».

Para el entrenador, «jugaremos contra un gigante dormido y su afición. Estamos avisados, sobre todo por el último partido que hemos jugado fuera de casa. Si salimos en Huelva a ver qué pasa, iremos perdiendo en el minuto 15 y ponte a remontar luego. Hay que salir a morder y a ganar».

EL ESQUEMA / Preguntado por si jugará con tres centrales, Nafti dice que lo que hicieron ante el Marbella les da opción en función de las bajas y el rival de utilizar este sistema. Y de las bajas de Álex Corredera y Julio Gracia, Nafti subraya que «perdemos creatividad está claro, pero ninguno de los dos jugó en Cádiz. Guzmán está en buen momento y puede jugar entre líneas en esa posición, puedo adelantar a Caballero, recupero a Sergi Maestre...tengo variedad de sobra para suplir esas bajas».

Al Badajoz le quedan cuatro partidos antes de Navidad y el de Copa «y el objetivo es ganarlos todos», argumentando que no ha sido una semana más tranquila por haber vencido al Marbella: «Para nosotros en nada. Asumimos el rol, la ambición y nos va como un guante».