El Badajoz recibe al Marbella con la plantilla al completo por primera vez

El Badajoz busca su primera victoria en casa ante un Marbella que aún no ha puntuado fuera. La previa del partido de las 18.00 horas de hoy en el estadio Nuevo Vivero la protagoniza el centrocampista Julio Cidoncha, que vuelve tras superar sus dolencias dejando vacía la lista blanquinegra de bajas: ni por sanción ni por lesión. De este modo, por primera vez esta temporada Patxi Salinas tiene disponibles a todos, con interesantes opciones para elegir en todas las líneas.

Aunque elogia el trabajo del centrocampista, el técnico blanquinegro no desvela si será titular: «Se lesionó y perdimos durante un mes a uno de los jugadores más en forma y que estaba transmitiendo más cosas. Además de la recuperación de Julio, Kamal poco a poco va entrando en la dinámica competitiva y nos hace ser optimistas porque tenemos la plantilla al completo y es una alegría. ¿Será titular? No lo sabemos... Lo bueno es que tengo a toda la plantilla a disposición y que lleva dos semanas entrenando y está perfecto. Puede salir de inicio, puede jugar después...».

Otro mensaje importante es abstraerse de los árbitros, dice Salinas. «Estás caliente, acabas de perder un partido, estás muy enojado y sabes que te han perjudicado y no te lo inventas, pero tenemos que abstraernos de todo eso, no tener un malestar con los árbitros y seguir pensando en ellos. Se han equivocado, nos han perjudicado gravemente, nos han quitado puntos con sus decisiones pero ya está, no podemos seguir machacando con eso. Nuestro rival es el Marbella y no los árbitros que deben ser un juez imparcial. Hemos tenido dos decisiones que nos han quitado puntos decisivos pero hay que abstraerse de eso porque no será bueno ni para nosotros ni para la afición».

SIN PRESIÓN AÑADIDA / El Badajoz sigue buscando su primera victoria en casa para dar una alegría a la afición pero su técnico no cree que haya que meterse mucha presión a estas alturas de la liga. «La presión es la que te quieras meter, pero yo estoy super tranquilo. Todos los que queremos al Badajoz queremos ganar en todas las jornadas, pero si ya empezamos a meternos presión en la jornada 7, mal vamos... Hay que seguir la línea en la que estamos trabajando, que es muy buena, la gente nos felicita aunque no ganemos y en un 90 por ciento está orgullosa del equipo. Si ganamos sería la bomba».