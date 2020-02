El Badajoz recupera músculo en busca de la reacción

El regreso tras lesión de Chris Ramos, Sergi Maestre y Kike Pina es lo más destacado del Badajoz de cara a su encuentro ante el Talavera (Nuevo Vivero, 17.00 horas). Por el contrario, son bajas por sanción Pablo Vázquez, Alfonso Candelas y Antonio Caballero. El equipo blanquinegro, sexto con 40 puntos, busca la primera victoria con Pedro Munitis en el banquillo,ante un rival en el puesto de promoción de permanencia con 26.

El Badajoz anunció ayer la baja a petición propia del holandés Kevin Van Kippersluis, que llegó en enero procedente del Persib Bandung de Indonesia y ha durado un mes, jugando 15 minutos en liga ante el Córdoba y 30 en Copa del Rey frente al Granada.

Su ausencia podría ser cubierta por David Concha, extremo cántabro de 23 años que ascendió a Segunda con el Racing de Santander, jugó en la categoría de plata con los santanderinos y el Numancia, en Primera ocho partidos con la Real Sociedad y sus últimos equipos fueron el Barcelona B, la Real Sociedad B y el Gamba Osaka de Japón.

DIFICULTAD MÁXIMA / Del encuentro de esta tarde, el técnico Pedro Munitis expone que «es un partido con una dificultad máxima. El Talavera es un equipo que todos sus resultados son muy ajustados, es muy difícil de batir, sale con una defensa 5-4-1, es capaz de apretar alto con ese dibujo en el campo y de replegarse. Será seguramente un partido muy largo. Todo lo que sea que nos entre ansiedad por querer marcar pronto va en nuestra contra y avisar al aficionado el tipo de partido que se nos va a plantear, que será de máxima dificultad».

El técnico destaca que el rival «ha solucionado sus problemas con una defensa de cinco, pero es capaz de ser atrevido en su presión, con balón no tienen mucha profundidad o claridad pero te lo puede quitar y que le persigas. Queremos recuperar el balón lo más lejos de nuestra portería y a base de tener la pelota y sin perder la verticalidad, llevarnos la victoria».

El Badajoz también tiene que mejorar la estrategia. «Con desajustes de falta de tiempo para automatizar comportamientos. Los dos goles que encajamos en San Fernando fueron uno de saque de banda y otro de córner y ante el Córdoba de córner. Está muy focalizado lo que tenemos que mejorar».

Su equipo trata de ir asimilando conceptos. «Ante el Córdoba tuvimos posesión y nos faltó profundidad y ante el San Fernando nos faltó precisión en acabar las jugadas. Estamos cometiendo errores puntuales que nos están costando muy caros. En San Fernando una espalda del central no la protegemos con lateral y no nos ha dado tiempo para trabajarla, solo la hemos visto en un vídeo. Que nos acompañe la fortuna para que los errores no nos condenen y que nos adelantemos en el marcador para que la gente se suelte y demostremos lo que llevamos dentro».

CONVENCIDOS EN GANAR / El capitán blanquinegro, Guzmán Casaseca, asegura que «el ambiente es bueno, somos muy positivos y estamos convencidos de que conseguiremos los tres puntos ante el Talavera». De Pedro Munitis explica que «trata de hacer más daño con el balón, pero al final somos once contra once. Poco a poco vamos cogiendo la idea del míster y soy positivo por lo que veo en cada entrenamiento, lo que siento. Estamos cerca de conseguir la primera victoria y este grupo tiene mucha hambre de hacer las cosas bien».