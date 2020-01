El Badajoz sale con ganas de dar la campanada frente a Las Palmas

Once días después de las campanadas de Nochevieja, el Club Deportivo Badajoz quiere dar la suya propia derrotando a un equipo importante de la categoría a la que aspira a escalar, la Segunda División. Con un gran ambiente y fiesta preparada por el club de Joaquín Parra, los blanquinegros afrontan la segunda ronda de la Copa del Rey ante un histórico, la UD Las Palmas -34 temporadas en Primera División-, en eliminatoria a partido único a las 18.00 horas en el estadio Nuevo Vivero.

La principal interrogante no es si el equipo competirá bien, que se espera que sí, sino el once titular, ya que el técnico Mehdi Nafti tiene a todos sus jugadores disponibles a excepción del delantero Jairo Morillas, lesionado. Durante la semana Candelas y Julio Gracia se han recuperado y están a disposición del equipo.

Nafti dice que se toma el encuentro. «Hemos preparado el partido como si fuese de liga, como el de cualquier semana». De Las Palmas, destaca que «hemos visto partidos, hemos preguntado, miramos estadísticas... Es un equipo que está en racha y sobre todo hicimos hincapié en el partido de Copa que ganaron 0-2 en Castellón. Se esperan cambios en el once pero no podemos negar que nos visita un rival de Segunda División».

Preguntado por si el Badajoz hará cambios en el once inicial, «prepararemos como si fuese un partido de liga que tenemos que ganar sí o sí. Jugando un partido de Copa contra un equipo supuestamente mejor que el nuestro, en casa después de haber sufrido en Amorebieta, para nosotros sería un palo no pasar. Somos conscientes de que la probabilidad es más pequeña de pasar por jugar ante un equipo profesional pero sería una decepción no pasar. Si no ganamos no saldremos del Nuevo Vivero con una sonrisa diciendo, no pasa nada, el miércoles jugamos contra el Cartagena. Te aseguro que no. Tenemos algo que perder, obviamente».

UN RETO PARA TODOS / Es un reto para sus jugadores «que pueden ver el punto que les falta para llegar a profesionales que falta en Segunda B. ¿Qué os falta a nivel individual y colectivo para llegar? Para ellos y para el cuerpo técnico también. Es un reto también para nosotros enfrentarnos a gente profesional de este nivel».

Nafti añade que tuvieron un «aperitivo» contra un Segunda, enfrentándose al Extremadura en pretemporada «y nos dimos cuenta de la diferencia, sobre todo física. Tenemos otra oportunidad y mis chicos verán si están cerca del fútbol profesional o todavía les falta».

Y advierte que «Las Palmas tendrá que hacer las cosas muy bien para ganarnos. Son favoritos, lo dice la categoría pero no sólo son 18 jugadores y un cuerpo técnico sino un entorno que les va a pesar a ellos también. Nuestra afición equilibra la eliminatoria».