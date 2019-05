El Badajoz, a sellar el playoff ante un estadio abarrotado

Dos finales para luchar por el ascenso a la Segunda División, que podría ser una, la de esta tarde si el Badajoz gana al Sevilla Atlético y el UCAM Murcia pierde en Marbella. Los blanquinegros reciben al filial sevillista a las 18 horas con el que puede ser el mejor ambiente de la temporada en el estadio Nuevo Vivero. Se espera superar los 11.000 espectadores de hace dos semanas y el club abrirá el fondo sur ante la gran demanda de seguidores que no quieren perderse esta cita tan importante como histórica. Los blanquinegros dependen de sí mismos para lograr un atractivo reto de ascenso a la categoría de plata del fútbol español y no lo quieren desaprovechar por nada del mundo.

El técnico Mehdi Nafti recupera al delantero Eder, tras un partido de sanción, y tiene las bajas por lesión de Kamal y Guzmán Casaseca. Además, el centrocampista Adama Fofana es duda con una molestia en la rodilla.

«El vestuario está muy bien y un resultado no tiene que cambiar el grupo y más si se ha dado la cara», explica el entrenador del Badajoz, tras la derrota en casa del líder Melilla que frenó una racha de 14 partidos sin perder y 7 victorias consecutivas. Nafti añade que «no podemos mirar más allá del partido ante el filial del Sevilla. Los niños siempre tienen un objetivo, aunque sea individual: mejorar, competir, una pretemporada con el primer equipo… no me fio ni un pelo de unos niños de ‘vacaciones’. Pero lo más importante, sin duda, es lo que haremos nosotros».

Considera que los sevillistas «han hecho una segunda vuelta digna, muy buena en líneas generales y de los cuatro filiales me parece que es el más maduro y competitivo. Nos dimos cuenta cuando jugamos allí, y aunque ahora mismo estamos en otra dinámica, fueron más intensos. Es un equipo muy maduro que le llegó a ganar al UCAM en su campo. Es un equipo que se merece mantener la categoría».

De la afición, Nafti dijo que «el nivel fue espectacular y no se puede superar. Todo el mundo quiere vivir ese tipo de ambiente, los chicos se lo han merecido, tenemos toda una ciudad orgullosa detrás de nosotros y con ganas de continuidad sin duda».

El entrenador finalizó diciendo que «no queremos salir del cuarto puesto, dependemos de nosotros mismos y para jugar un playoff habrá que ganar los dos partidos. Una vez que has estado ahí, hay un dicho en francés que dice que el apetito viene comiendo… Sería un palo para nosotros y la gente no jugar el playoff».