El Badajoz también persigue el éxito en casa del coco Córdoba

Partido de los grandes en el Nuevo Arcángel. El CD Badajoz visita al Córdoba (19.00), uno de los favoritos para el ascenso, este sábado a las siete de la tarde. El equipo pacense contará con el gran apoyo de unos 500 aficionados blanquinegros, algunos en cuatro autobuses que ha completado el club y otros en vehículos particulares, se desplazarán a tierras cordobesas.

Los de Mehdi Nafti están en lo más alto de la tabla con 10 puntos de 12 junto al San Fernando y La Balona, y el Córdoba de Enrique Martín es quinto con dos puntos menos.

Mehdi Nafti, que para este encuentro solamente tiene la baja del lateral izquierdo Kike Pina por lesión, y que no facilitará la convocatoria hasta la mañana de hoy, destaca que el Córdoba «es un buen equipo, que hasta ahora ha jugado con un sistema diferente. Tiene a gente con experiencia como Owusu, De las Cuevas, Javi Flores...también velocidad y está bastante equilibrado en sus líneas. Quitando el partido contra el Yeclano los otros rivales han tenido más o menos posesión de balón contra ellos pero son letales a la contra y están preparados para estar arriba durante toda esta temporada».

SUBIR SOBRE TODO / Según apuntó ayer el técnico blanquinegro, los cordobeses reconocen que su objetivo inexcusable es el ascenso a Segunda División. «Hasta su entrenador --Enrique Martín-- ha dicho claramente que quieren jugar para ascender. Pero también lo decimos nosotros, el Cartagena, el Recre, Marbella, UCAM...ocho equipos lo dicen y cuatro se quedarán como tontos a final de temporada fuera del play-off. Está muy bien decirlo, pero ahí en el verde se demuestra jornada tan jornada», comenta.

Para Mehdi Nafti, es bastante evidente que será una salida muy complicada «como todas las de la temporada después de lo que he visto en Cartagena y Cádiz. Pero este fin de semana vamos a jugar en un ambiente de fútbol profesional con un césped que se parece a césped no como otros, un estadio espectacular aunque me gusta más el mío -ríe- y se nota que es fútbol profesional y te acercas a lo más alto». Del apoyo de la afición, asegura que «te sientes más respaldado, está claro. En Logroño y otros jugamos y se nota el ambiente que todos lo necesitamos. Está demostrado que la gente se entrega totalmente».

El Badajoz sigue mejorando, «aunque no estoy contento por el primer tiempo ante el Algeciras el pasado domingo pero hicimos hincapié en lo que tenemos que mejorar, sobre todo a nivel de bloque, velocidad, con balón y hemos trabajado también por si se presentan con un sistema de juego diferente.