El Badajoz va a Talavera de la Reina a por la quinta victoria seguida

El Badajoz busca su quinta victoria consecutiva visitando a un rival directo en la lucha por las tres primeras plazas, el Talavera de la Reina, que de la mano de un grupo inversor encabezado por el exárbitro Muñiz Fernández ha creado un equipo muy competitivo que ha empezado bien la liga. A nivel ofensivo destaca el delantero Chacopino, que suma tres goles en el arranque liguero y el extremo brasileño cedido por el Madrid, Rodrigo Farofa. La cita, este domingo a las 12.00 horas en El Prado, uno de los campos de césped natural más grandes de España, de 105 por 70.

Enfrente, el Badajoz de Fernando Estévez con unos números espectaculares: 13 puntos de 15 posibles y 11 goles a favor en 5 jornadas. Al equipo del técnico granadino nunca le habían marcado un gol hasta que llegó el Villarrobledo y le hizo tres el pasado domingo, aunque los cinco de los blanquinegros le dieron una nueva victoria.

«El proyecto del Talavera este año se parece poco al de años anteriores», reconoce Estévez para añadir que «han hecho una inversión importante. Un proyecto social a tener en cuenta, han fichado bien, a jugadores de renombre en Segunda B que tuvieron un buen rendimiento la pasada temporada. Será un contexto complicado porque el rival juega bien como equipo, en defensa, transiciones, organización, apretando fuerte y ofensivamente también propone. No nos regalará nada, nos pondrá las cosas complejas un partido de máxima dificultad. En Almendralejo tuvieron un comportamiento de equipo bien construido, que tiene las ideas claras, se maneja bien en defensa y, en ataque, quiere tener protagonismo, no se arruga».

El Prado es uno de los campos más grandes de España. «Han preparado a un equipo para jugar allí. Juegan en su casa y es su virtud. Tiene buenas dimensiones, 70x105, habrá un buen tapete y el campo no será excusa. Pero ellos juegan en casa, son un rival duro y nos va a costar sumar».

Conclusiones del 5-3

De la goleada al Villarrobledo por 5-3 del pasado domingo en el Nuevo Vivero, el entrenador del Badajoz argumentó que «hay que estar un poco en alerta porque nos hicieron tres goles, que no es habitual, dos de penalti y otro en un balón dividido en el área que es un comportamiento que no se puede corregir mucho. Eso tiene que servirnos para alertarnos y no relajarnos».

Estévez dice que hay que sacar los aspectos positivos. «Lanzamos 27 veces a portería, con un 45-50 por ciento en situaciones de poder hacer gol, hicimos cinco goles, se generaron múltiples ocasiones y fuera de los goles, el equipo tuvo paciencia y no fue invadido por la ansiedad de la necesidad de ganar.

Gestionamos bien eso, nos adaptamos bastante a lo que hay que hacer para ser funcionales y sacar el partido. Me quedo con eso porque no era fácil dar ritmo a un partido que no lo tenía, tuvimos paciencia y son cosas positivas que nos tienen que ayudar a crecer».

Alineaciones probables:

Talavera de la Reina: Edu Sousa; Choco II, Gómez, Ruiz, Góngora; Vicente Romero, Jon Ceberio; Añón, Calvo, Rodrigo Farofa; y Chacopino.

Badajoz: Saldaña; Dani Fernández, Pablo Vázquez, César Morgado, Tomás Sánchez; Sergi Maestre, Jesús Clemente; Adilson Mendes, Antonio Otegui, Álex Corredera; y Dani Aquino.

Árbitro: Alemán Pérez (Comité de Las Palmas).

Estadio: El Prado.

Hora: 12.00 (domingo).