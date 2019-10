El Badajoz vuelve a ser contundente

Volvió a ganar el Badajoz. Lo hizo en un campo difícil, el del Talavera de la Reina, aunque de una forma mucho más cómoda de la esperada (0-2). No para de crecer el conjunto blanquinegro, que se sitúa en la tercera posición. Pero lo más importante es la sensación de gran equipo que transmite partido tras partido.

El balón fue del Badajoz, que por alto intentó aprovechar la Chris y por bajo de la gran velocidad punta de Adilson. Una mayor calidad individual unida a una presión enérgica hacían que el Talavera tuviera muchas dificultades para sacar la pelota, y más, jugada. De todas formas, eso no se traducía en ocasiones y, curiosamente, era el conjunto local el que más se aproximaba a la portería de su oponente, aunque fuera por medio de jugadas a balón parado como la que permitió a Reguera cabecear, aunque blando, un balón en el segundo palo, pero ese intento llegó sin excesivas dificultades a las manos de Kike Royo.

Parecía claro que la idea de los dos equipos no era elaborar mucho. Así, el balón iba de área en área a toda velocidad. Pero apenas las jugadas a balón parado aportaban algo de peligro a los guardametas. Así, de hecho, llegó la más clara hasta el momento, en un saque de córner cabeceado por Vázquez, aunque envió la pelota alta cuando parecía que marcar era lo más sencillo.

A esa oportunidad le siguió un largo y aburrido periodo entre ocasiones, con los dos equipos disputándose cada esférico y con una intensidad importante aunque no terminara de convertirse en ocasiones y es que, cuando más se elaboraba el juego, menos opciones de ocasión había. Así pasó a poco más de cinco minutos del final, cuando tras apenas dos toques el balón le llegó a Zamorano, que buscó hueco para su pierna derecha y armó un disparo que salió muy cerca de una de las escuadras de la meta de Kike Royo.

GOL PSICOLÓGICO / Cuando el primer tiempo agonizaba llegó una jugada que cambió el curso del choque. Penalti de Nandi que derribó a Chris cuando se escapaba por una lateral del área grande hacia la portería lo que permitió que Heber Pena, con toda la tranquilidad del mundo, marcara el 0-1 justo en el instante previo a que el colegiado pitara el final del primer tiempo. Jarrón de agua fría para un Talavera que no había sido, ni mucho menos, inferior a su oponente. Pero eso no cuenta.

En la reanudación, dos nuevos jugadores en el campo por parte local. Ángel López y Cristian saltaron al césped para poner más ímpetu en zonas ofensivas. Y los talaveranos salieron con ganas. Al menos, eso. Otra cosa es que se tradujera en ocasiones porque el Badajoz estaba muy bien plantado y, con el marcador a favor, les asistía la tranquilidad. De hecho, enseguida rebatieron ese dominio. Estaban los de Mehdi Nafti mejor situados pero la decisión local provocaba situaciones de peligro. No es que fueran las oportunidades más claras de las historia, pero inclinaban el campo hacia la meta visitante. Pero los acercamientos no se materializaban en nada palpable. En casi nada, más bien, porque algún remate hubo, como uno de Cristian desde el borde del área u otra de Reguera, ambas sin problemas para Kike Royo.

Más peligro llevó la siguiente aproximación la de Chris que repelió con reflejos Óscar Santiago. No pudo hacer lo mismo en el córner que siguió a ese despeje, cuando el centro de Caballero fue rematado al fondo de las mallas desde el segundo palo por un Vázquez que cabeceó sin oposición. Ahí se notan las diferencias: en que los grandes no conceden y aprovechan las que tienen. Y ese no era el caso del Talavera.

Y eso que los de Nafti no estaban acertados de cara a portería. Y era así, de verdad, porque aunque parezca lo contrario y a pesar del gol, Vázquez no estaba acertado en esa faceta ya que volvió a tener una ocasión clamorosa, de nuevo de cabeza, de nuevo medio gol, que volvió a enviar por encima el larguero. Era la tercera que tenía.

Al poco, los pitos empezaron a asomarse a los graderíos de El Prado porque el Talavera se veía incapaz de plantarle cara a un Badajoz que parecía que en cualquier momento podía, iba a, hacer el tercero. Por parte local, poca cosa que llevarse a la boca en el aspecto ofensivo. Un disparo con intención pero sin acierto de Caballero y poco más. Y así fue hasta el plácido, para los intereses visitantes, fin del partido.

talavera 0

badajoz 2

3Goles: 0-1: min. 45, Heber Pena, de penalti. 0-2: min. 60, Vázquez.

3Árbitro: Pérez Hernández (C. Madrileño). Amonestó a los locales Oca, Sedeño, Sergio Martínez y Gerrit; y a los visitantes Dani Segovia, Heber Pena y Candelas.

3Estadio: Municipal El Prado.

3Espectadores: 900.

3Talavera de la Reina: Óscar Santiago, Expósito, Nandi, Gerrit (Cristian, min. 46), Reguera, Oca, Zamorano Juanra, Sergio Martínez (Aguilera, min. 64), Samu Corral, Sedeño (Ángel López, min. 46).

3Badajoz: Kike Royo, Tony Abad, Candelas, César Morgado, Sergi Maestre, Caballero, Corredera (Julio Gracia, min. 72), Heber Pena (Carlos Portero, min. 64), Vázquez, Adilson, Chris (Dani Segovia, min. 74).