Un balón, una viña y un taller

Su hábitat natural está en un campo de fútbol, en el lateral derecho. Incisivo en ataque, robusto en defensa, trabajador, humilde. Pero Pedro Caballero Toro, Pedro Toro (Villalba de los Barros, 1997), es mucho más que un futbolista. Desde la distancia del teléfono se vislumbra una persona inquieta, responsable, agradecida y con ganas de hacer cosas. «En la vida todo depende de la actitud, de proponérselo y querer», dice. Por eso aprovecha estos días de confinamiento para hacer aquellas cosas que su profesión y la obligada distancia del hogar le han impedido. Cosas que le ayudan a «tener siempre los pies en el suelo». Cosas que le ayudan a devolver parte de lo que le han dado. Y, por qué no, cosas que le ayudan a mantenerse activo.

¿Y qué son esas cosas? Pues por las mañanas Pedro Toro suele irse al campo, a labrar la hacienda familiar, que en la dura Tierra de Barros no puede ser otra cosa que una viña. «Ahora estamos en la época de quitar las malas hierbas, de despiojar, como lo llamamos aquí. También voy quitando los sarmientos que no se utilizan, los que están por debajo para que la parra pueda florecer más y así recolectar después la uva», explica, didáctico. «Desde pequeño siempre me ha gustado ir [al campo] y aprender de los mayores, de mis abuelos, de mis padres, no me gusta olvidarme de dónde vengo».

DOBLE ENTRENAMIENTO / Y las labores en el campo, además, le mantienen activo. Doble entrenamiento, aunque nunca descuida los ejercicios para mantenerse a punto por si la competición se reanuda, algo cada vez más difícil. «Egoistamente me gustaría que se jugara, pero quizás por salud sea mejor no hacerlo», añade Toro, seguro que de el Moralo merecería estar en un probable play off exprés.

Del trabajo en el campo, cuenta, no es tan físico como se podría pensar. Lo que lo hace realmente duro, cree, es lo largo de las jornadas, estar seis horas seguidas. «Físicamente se puede acabar más cansado en un terreno de juego».

TAMBIÉN MECÁNICO / Además de ayudar en el campo, Pedro toro también se va al taller de su padre, Fernando, donde se desenvuelve con soltura. «No sé de mecánica en profundidad, pero sí puedo hacer cosas de mecánica rápida». Cambios de aceite, filtros, pinchazos. «Los temas de motor se lo dejo a mi padre», dice entre risas.

Y como al día aún le quedan horas libres después del campo, el taller y los entrenamientos, al inicio del confinamiento se matriculó en un curso de análisis de bolsa. «Me gustan las finanzas y la economía, trato de hacer cursos para mejorar».

«Me han educado para ser así», dice Pedro Toro, muy agradecido a Fernando, su padre, y Clara, su madre, la encargada de llevarlo a entrenar a Almendralejo desde los 8 años, cuando empezó en la escuela de Cisqui en el CP Almendralejo. «Es la que me ha llevado a todos sitios, a todos mis destinos, es quien ha estado siempre conmigo». Su padre tenía que atender el taller. También tiene elogios para su hermano Fernando, mayor que él, «fundamental en todo». «Yo ahora sólo les devuelvo lo que me dieron».

INTERNACIONAL SUB-17 / A los 8 años Pedro Toro empezó a entrenarr en la escuela del CP Almendralejo, dirigida por Cisqui, entrenador hoy del Aceuchal. Media hora de trayecto de ida y otra media de vuelta a diario con su madre al volante. «Ahí estuve hasta infantiles».

Sus dotes hicieron que el Levante se fijara en él y con 16 años se marchó a Valencia para jugar en la cantera del conjunto granota. «Los primeros meses fueron complicados, pero estaba allí para jugar al fútbol y la rutina hace que te metas en lo que más te gusta y eso lo hizo más llevadero». Luchaba, y lucha, por un sueño, que es llegar lo más lejos posible, sin metas.

En el Levante estuvo cuatro temporadas, primero en el juvenil de División de Honor y después en el filial. «Fue una experiencia muy bonita». Una temporada recibió el trofeo a mejor defensa e incluso recibió la llamada de Albert Celades cuando era seleccionador sub-17. «Un momento soñado».

Pero el camino de Pedro Toro no ha sido nada fácil. Se ha encontrado con muchas piedras en el camino. Algunas en forma de lesiones. Aún así tiene claro que su carrera futbolística le ha ido «bastante bien».

Del Levante se fue cedido al Villanovense. Después, una lesión le hizo volverse de nuevo al pueblo para acabar su recuperación jugando con el Aceuchal. La temporada pasada jugó en el Alavés B y el verano pasado llegó al Moralo para ponerse a las órdenes de José Diego Pastelero. «Es exigente, por eso me gusta, es bueno para sacar lo mejor de cada uno». Tiene minutos, «que es lo que pide todo futbolista», y se confiesa muy contento.

No duda cuál es su referente en el lateral derecho y responde a la pregunta sin pensarlo: Carvajal, jugador del Real Madrid. «Hoy en día un lateral tiene que tener tareas ofensivas, y bastantes, no puede conformarse solo con lo defensivo, aunque sin olvidar que un lateral es defensa y lo primero debe ser defender y después atacar». Por eso la preparación física es tan importante y él, con la ayuda de la viña familiar, saldrá mucho más fuerte de este confinamiento.