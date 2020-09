Baloncesto gana a política

Griegos y turcos llevan pegándose mamporros desde época de Alejandro Magno e incluso han tenido un amago de conflicto bélico en aguas del Mediterráneo este verano, pero en el vestuario del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura han firmado un armisticio: se habla de baloncesto, no de política. Dos de sus jugadoras principales, la helena Eleanna Christinaki y la otomana Merve Aydin, demostraron este miércoles que tienen muy buen entendimiento. Tiene que ser así porque esa alianza será clave para que el equipo salga adelante en la temporada que se inicia mañana ante el Araski.

Christinaki (escolta, 1,83, 23 años) vuelve a las pistas tras un año sin jugar («estoy perfectamente de mi lesión. No noto diferencia entre la pierna que me lesioné y la otra») y vivirá su segunda experiencia en España después de unos meses en Gernika en la 2018-19. «Era muy buen equipo y me sirvió para confirmar que esta es una gran competición y que cada fin de semana te enfrentas a las mejores de Europa. Es lo que estoy buscando aquí», indicó.

Intentará hacer buena su fama de tiradora, que la convirtió en su momento en una anotadora de referencia en la selección nacional. «También puedo jugar el ‘pick and roll’, penetrar a canasta y pasar el balón a mis compañeras», explicó. Esta última es sin duda la especialidad de Aydin (base, 1,77, 26 años):_«Me gusta liderar al equipo tanto en ataque como en defensa y ser agresiva en ambos aspectos».

«La liga española tiene un gran nivel y Cáceres me ofrece un buen lugar para seguir progresando», dijo Aydin. «Estoy muy contenta con fichar aquí. Creo que vamos a progresar mucho como equipo», terció Christinaki.

Ambas relativizaron la cuestión de que solo se haya jugado un partido amistoso antes del inicio de la Liga Femenina Endesa y se mostraron partidarias de empezarla pese a la situación sanitaria con el covid-19. «Personalmente no tengo miedo. Hemos pasado varios tests para confirmar que no tenemos el virus y el club está cuidando de nosotras. La liga tiene que arrancar y ver qué solución hay si pasa algo», comentó la griega, muy en la línea de su compañera de equipo. Para Aydin, «tenemos que ir día a día viendo cómo evoluciona todo para combatir la enfermedad».

Acuerdo con Carretilla

El Al-Qázeres ofreció este miércoles otra noticia buena para sus intereses: la incorporación a su grupo de patrocinadores de la empresa de productos alimenticios Carretilla.