El Barça arranca el año con un partido importante en Getafe

El primer partido del Barcelona en el 2019 (en el Coliseo Alfonso Pérez de Getafe, a partir de las 20,45 horas) brinda hoy al equipo de Ernesto Valverde la oportunidad de proclamarse de manera matemática campeón de invierno (ese título honorífico que no sirve para nada) y, sobre todo, de aumentar la ventaja respecto a alguno de sus más inmediatos perseguidores. Líderes en solitario con 37 puntos, los azulgranas saltarán al césped horas después de que en el Sánchez Pizjuán haya concluido el choque entre el Sevilla (tercer clasificado, con 32 puntos) y el Atlético (segundo, con 34), un duelo de cuyo resultado, sea el que sea, el Barça podrá hacer una lectura positiva.

La jornada de hoy puede, pues, determinar si esta Liga que está a punto de llegar al ecuador es cosa de dos o si serán más los equipos implicados en la pelea. Valverde no supo ayer muy bien qué decir cuando en el encuentro con la prensa previo al partido de esta noche se le preguntó si prefería una cosa u otra. «Pues no lo sé, no lo tengo claro, aunque si nosotros seguimos arriba no me importa cuántos aspiren a ganar el título», comentó el Txingurri, que insistió en que el Real Madrid mantiene también sus opciones pese a la distancia de siete puntos que lo separa de la cabeza. «Sigo pensando que no hay que descartarlos en absoluto, por supuesto, porque quedan aún 21 jornadas y las distancias no son tan grandes. Dos partidos y medio es poca diferencia».

Claro que para poder seguir mirando a los rivales desde arriba, el Barça debe resolver con victoria su visita al campo del Getafe de José Bordalás, un equipo duro como una piedra y correoso como un chicle de pulpo que vive cómodo sin la pelota en su poder, que encabeza con holgura la clasificación de faltas cometidas y que aspira este año a los puestos europeos. «Es un equipo fuerte, que te aprieta mucho y bien, que te lanza la presión arriba con intensidad y convencimiento», apuntó Valverde.